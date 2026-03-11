El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene la obligación de devolver las aportaciones acumuladas a los trabajadores que nunca solicitaron un crédito de vivienda o que cuentan con saldo a favor en la Subcuenta de Vivienda. Muchas personas aportaron al organismo durante años y, al momento de jubilarse, olvidan que cuentan con ese dinero disponible. En otros casos, simplemente desconocen que tienen recursos acumulados a su nombre. Ante estas situaciones, el instituto debe reintegrar ese ahorro cuando el trabajador no utilizó un crédito, cuando ya terminó de pagarlo o cuando existe un saldo positivo en su subcuenta. Es importante saber que este dinero no se pierde con el paso del tiempo. Incluso si han transcurrido varios años, el Infonavit puede notificar al trabajador por correo electrónico o mensaje SMS para recordarle que puede reclamar sus aportaciones. Además, mientras el dinero permanezca en la cuenta, continúa generando rendimientos. La Subcuenta de Vivienda reúne el ahorro formado por las aportaciones equivalentes al 5% del salario diario del trabajador, realizadas por el empleador. Estos recursos se acumulan como fondo para obtener un crédito hipotecario. Sin embargo, si el trabajador tiene un financiamiento activo, el dinero puede destinarse al pago de la vivienda dependiendo de las condiciones de la solicitud. El Infonavit solo devuelve estos recursos cuando no existe un crédito vigente ni trámites pendientes, principalmente en los siguientes casos: Para pedir el reembolso de las aportaciones es necesario contar con: Si falta alguno de estos documentos o se requiere orientación adicional, se puede acudir a un Centro de Servicios Infonavit (Cesi). Para ello es necesario agendar una cita previamente a través de Infonatel, al 800 008 3900. A continuación, el paso a paso que deben cumplir los interesados. Este proceso permite que los trabajadores recuperen el ahorro acumulado durante su vida laboral cuando ya no utilizarán esos recursos para un crédito de vivienda.