A la hora de buscar acceder a un crédito para comprar una casa, las ofertas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) suelen tener una gran repercusión.

Es que el INFONAVIT te presta hasta más de 1,100,000 pesos que dependerá de tu capacidad de pago y de que cumplas con todos los requisitos establecidos.

¿Cuánto dinero otorga el INFONAVIT?

El INFONAVIT mantiene en la lista de créditos disponibles para mexicanos el COFINAVIT, una asistencia dirigida a todos los trabajadores que ofrece hasta 1,117,823.20 pesos, dependiendo de la capacidad de pago de cada trabajador.

¿Qué se necesita para acceder al crédito del INFONAVIT que otorga más de 1,000,000 de pesos? (Foto: Archivo).

Cabe destacar que el monto máximo de crédito que el Infonavit puede puede prestar, se ve reflejado en Mi Cuenta Infonavit en la sección de precalificación y puntos

En lo que respecta al plazo de pago establecido, es posible extenderlo hasta por 3 décadas. Se aconseja tener en cuenta que la suma de la edad más el plazo que se defina no debe ser mayor a 70 años (para hombres) y 75 años (para mujeres).

¿Cuáles son los requisitos para recibir el COFINAVIT?

Una de las grandes ventajas que ofrece el INFONAVIT a los habitantes del territorio azteca que quieran acceder a este tipo de crédito es que se puede solicitarlo sin importar el salario. En lo que respecta a los gastos de titulación, en caso de ganar mensualmente hasta 9,630.48 pesos no se cobrarán.

Las condiciones que se exigen, abarcan:

Ser derechohabiente con relación laboral vigente.

Estar registrado en una Afore y contar con registros biométricos actualizados.

Autorizar la consulta a buró de crédito.

No tener un crédito vigente con el Infonavit.

Entra a Mi Cuenta Infonavit para conocer el monto al que puedes acceder y conocer los requisitos y más de este crédito.

¿Qué documentos se deben presentar?