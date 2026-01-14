En esta noticia
A la hora de buscar acceder a un crédito para comprar una casa, las ofertas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) suelen tener una gran repercusión.
Es que el INFONAVIT te presta hasta más de 1,100,000 pesos que dependerá de tu capacidad de pago y de que cumplas con todos los requisitos establecidos.
¿Cuánto dinero otorga el INFONAVIT?
El INFONAVIT mantiene en la lista de créditos disponibles para mexicanos el COFINAVIT, una asistencia dirigida a todos los trabajadores que ofrece hasta 1,117,823.20 pesos, dependiendo de la capacidad de pago de cada trabajador.
Cabe destacar que el monto máximo de crédito que el Infonavit puede puede prestar, se ve reflejado en Mi Cuenta Infonavit en la sección de precalificación y puntos
En lo que respecta al plazo de pago establecido, es posible extenderlo hasta por 3 décadas. Se aconseja tener en cuenta que la suma de la edad más el plazo que se defina no debe ser mayor a 70 años (para hombres) y 75 años (para mujeres).
¿Cuáles son los requisitos para recibir el COFINAVIT?
Una de las grandes ventajas que ofrece el INFONAVIT a los habitantes del territorio azteca que quieran acceder a este tipo de crédito es que se puede solicitarlo sin importar el salario. En lo que respecta a los gastos de titulación, en caso de ganar mensualmente hasta 9,630.48 pesos no se cobrarán.
Las condiciones que se exigen, abarcan:
- Ser derechohabiente con relación laboral vigente.
- Estar registrado en una Afore y contar con registros biométricos actualizados.
- Autorizar la consulta a buró de crédito.
- No tener un crédito vigente con el Infonavit.
- Entra a Mi Cuenta Infonavit para conocer el monto al que puedes acceder y conocer los requisitos y más de este crédito.
¿Qué documentos se deben presentar?
- Solicitud de inscripción de crédito.
- Avalúo de la vivienda:
- Si la vivienda es de un particular: Solicítalo con este formato en cualquiera de las unidades de valuación con las que trabaja el Infonavit. Consulta el directorio.
- Si la vivienda es de una constructora: la constructora solicitará el avalúo.
- Acta de nacimiento.
- Identificación oficial (INE/IFE), pasaporte o CURP Biométrica vigentes.
- Identificación oficial para personas trabajadoras derechohabientes extranjeras:
- Forma migratoria (tipo credencial) “Carta de Residencia” emitidas por el Instituto Nacional de Migración.
- Pasaporte Vigente, FM2 o FM3.
- En caso de extranjeros naturalizados mexicanos, deben presentar:
- Carta de naturalización.
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad, a nombre del derechohabiente, al del cónyuge o al de un pariente (padre, madre hijos o hermanos).
- Validar que el recibo de pago que se presente ya sea de Comisión Federal de Electricidad o teléfono fijo, esté membretado con sus respectivos logos impresos desde cajeros automáticos propiedad de la empresa emisora.
- CURP impresa que corresponda con los datos del trabajador derechohabiente.
- Estado de cuenta bancario a nombre del trabajador derechohabiente, con cuenta clabe o número de tarjeta completo.
- CURP. (En caso de no presentar CURP Biométrica).
- Cédula fiscal.
- Estado de cuenta bancario del vendedor con CLABE (Clave Bancaria Estandarizada), no mayor a 2 meses.
- Si la vivienda es de un particular, presenta copia del título de propiedad de la vivienda a adquirir. En caso de ser de una constructora, el título de propiedad se emitirá a tu nombre al concluir el proceso de titulación.
- Constancia del curso “Saber más para decidir mejor” a través de Mi Cuenta Infonavit.
- Carta de Instrucción Irrevocable.
- Carta de autorización de crédito de la entidad financiera.
- Anexo C Formato de datos de contacto. (Llena tus datos de contacto y entrégalo al Notario)