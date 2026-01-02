Tener una vivienda propia podría ser una realidad con el apoyo económico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ya que el organismo construye casas y departamentos, con el propósito de ampliar el acceso a un hogar digno. En esta línea, es posible aplicar a las oportunidades disponibles que mantiene el organismo en México.

A través del programa Vivienda para el Bienestar, el instituto impulsa la edificación de viviendas con un precio aproximado de 600,000 pesos, una cifra muy por debajo de los valores del mercado. El objetivo es que más personas puedan adquirir su casa, siempre que cumplan con determinados requisitos.

Infonavit ofrece viviendas baratas a los trabajadores de México

Estas viviendas están dirigidas principalmente a trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos. De acuerdo con el Infonavit, se trata de hogares bien planeados, construidos con materiales de calidad, ubicados en zonas con servicios y buena conectividad.

¿Cómo funciona el programa Vivienda para el Bienestar?

En este caso, las viviendas buscan combinar funcionalidad y confort, ofreciendo espacios adecuados para la vida familiar:

Dos recámaras, sala-comedor y baño completo.

Acceso a servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad, además de cercanía con transporte público.

Ubicación próxima a hospitales, escuelas, comercios y centros laborales.

Áreas comunes que fomentan la convivencia, como zonas verdes, espacios recreativos y estacionamiento.

Diseño adaptado al clima y las características culturales de cada región.

Construcción bajo normas oficiales que garantizan seguridad y calidad.

Superficie mínima de 60 metros cuadrados.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a una vivienda del Infonavit?

El programa busca que las personas con menores ingresos también tengan acceso a una casa moderna, segura y bien ubicada . Para ello, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Contar con al menos seis meses de antigüedad laboral.

Percibir entre uno y dos salarios mínimos mensuales.

No tener un crédito vigente con el Infonavit.

Se recomienda mantener actualizados los datos en Mi Cuenta Infonavit o acudir a los Centros de Servicio Infonavit para conocer los desarrollos disponibles.

¿Cuándo entregan las viviendas del Infonavit?

El organismo informó que la entrega de las casas del programa Vivienda para el Bienestar comenzó en octubre de 2025, aunque la disponibilidad depende de la región y del avance de cada desarrollo habitacional.