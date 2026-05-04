El Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció que, como parte de los trabajos de modernización y rehabilitación en estaciones de la Línea 2, la estación Tasqueña operará con cambios en sus zonas de ascenso y descenso. Se recomienda a los usuarios tomar precaución ante el comunicado oficial de las autoridades. De cara al Mundial 2026, el Gobierno de la Ciudad de México anunció una serie de reformas en el servicio del transporte público y el Metro no es excepción. En este caso en particular, la suspensión de operaciones comenzó el jueves 2 de abril y se mantendrá hasta nuevo aviso. Conoce los detalles de la medida y evita problemas al trasladarte dentro de la capital del país. Las modificaciones en los andenes de la Línea 2 son los siguientes: Finalmente, el Metro CDMX pidió comprensión a los pasajeros por estos ajustes en la operación de la Línea 2, los cuales forman parte de trabajos destinados a mejorar la infraestructura de manera duradera. El Metro de la Ciudad de México brindará servicio con su horario habitual de lunes a viernes, de 05 a 00. Este esquema es el que aplica de forma regular en días laborales, a diferencia de los fines de semana y fechas oficiales de descanso. Por su parte, el programa “Tu bici viaja en Metro” funciona de lunes a sábado a partir de las 22, mientras que los domingos y días festivos está disponible durante toda la jornada.