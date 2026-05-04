Barclays elevó su precio objetivo para las acciones de Orbia Advance, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, de 23 a 35 pesos, lo que implica un potencial de alza cercano al 60% frente al nivel intradía del 4 de mayo. El ajuste responde a mejores perspectivas para su negocio de Polymer Solutions, impulsadas por el repunte en los precios del PVC y la implementación de cuotas antidumping en México, de acuerdo con un análisis del banco. “Esperamos que el aumento en los precios del PVC impulse la generación de EBITDA en el corto y mediano plazo, tras las recientes disrupciones en el suministro que han elevado la curva de costos a nivel global”, señalaron los estrategas. En paralelo, los analistas consideran que las medidas antidumping en México permitirán mayores precios de venta en el mercado local, fortaleciendo los márgenes de la compañía. En marzo, México publicó en el Diario Oficial de la Federación la imposición de una cuota antidumping a importaciones de PVC provenientes de EE.UU. La medida establece una tarifa de 0.6315 dólares por kilogramo para este material, utilizado en productos como tuberías, ventanas y empaques. El director general de Orbia, Sameer S. Bharadwaj, dijo que la medida tiene un efecto favorable para la empresa, dado que cerca del 20% del PVC que produce en México y Colombia se comercializa en el país. Sin embargo, señaló que la compañía continuará ajustando sus precios con base en referencias internacionales. “Seguimos obligados a mantenernos competitivos frente a los precios globales. Ajustamos nuestros precios en función del costo de importación del PVC de otras regiones”, explicó. Barclays estima que este entorno se traducirá en una mejora secuencial en el desempeño de Polymer Solutions y proyecta que el EBITDA de Orbia en 2026 podría ubicarse ligeramente por encima del rango guía de la empresa, de entre 1,100 y 1,200 millones de dólares. La compañía también prevé beneficiarse de las distorsiones en el mercado derivadas del conflicto en Medio Oriente, particularmente en el negocio de PVC. “Mientras más se prolongue el conflicto, mayor será el beneficio para nosotros, dado que contamos con una ventaja estructural en costos basada en el etano de la costa del Golfo de Estados Unidos”, dijo Bharadwaj en llamada con analistas. Aun así, Orbia se mantiene cautelosa respecto a la evolución de los precios en el largo plazo y el posible impacto de niveles elevados sobre la demanda en la segunda mitad del año, especialmente en sus negocios de transformación. Además del entorno de precios, Barclays ve en la venta de activos no estratégicos un potencial catalizador adicional. “Aunque el momento de ejecución sigue siendo incierto, cualquier desinversión relevante sería bien recibida por el mercado, considerando el nivel de apalancamiento y la intensidad de capital de algunos negocios”, señalaron. El banco mantiene una recomendación Overweight sobre la emisora, respaldada en una cartera de activos que, desde su visión, ofrece perspectivas de crecimiento atractivas. En lo que va del año, las acciones de Orbia, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, acumulan un alza de poco más de 39% al pasar de 15.58 pesos a 21.69 pesos por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.