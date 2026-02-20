La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de los trabajadores que solicitaron créditos hipotecarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). En específico, decidió que los descuentos en el salario podrán suspenderse temporalmente, siempre y cuando el empleado se encuentre incapacitado o ausente por motivos de salud. “La Suprema Corte resolvió que, cuando una persona trabajadora está ausente o incapacitada, si pueden suspenderse de forma provisional los descuentos al salario realizados por el patrón para el pago de créditos de vivienda del Infonavit”, explicó el Máximo Tribunal a través de un comunicado oficial en sus redes sociales. De acuerdo con la resolución del Máximo Tribunal, los descuentos en el salario podrán suspenderse temporalmente cuando el trabajador esté incapacitado o ausente por motivos de salud. El objetivo, en resumen, es brindar certeza jurídica y estabilidad económica a las personas, evitando que se les quite dinero mientras no perciben ingresos por encontrarse bajo una incapacidad médica avalada por el Instituto México del Seguro Social (IMSS). Antes de la decisión, la normativa obligaba a los empleadores a mantener los descuentos, con base en la fracción III del artículo 29 de la Ley del Infonavit. Ese es el aspecto más importante, ya que la situación -en la práctica- generaba, en la mayoría de los casos, consecuencias negativas para el empleado. Por ejemplo: Ahora, si no hay salario base, el patrón no está obligado a realizar aportaciones ni descuentos, y el trabajador: En resumen, la medida protege al empleado de caer en mora por una situación en la que no está percibiendo ingresos, evitando que su crédito hipotecario se deteriore por causas ajenas a su voluntad. Una incapacidad médica avalada por el Instituto Mexicano del Seguro Social se trata de un documento expedido por un médico del organismo público que certifica la imposibilidad temporal de un trabajador para trabajar debido a: Es importante subrayar que es el médico tratante quién expide el certificado y determina el tiempo que requerirá la recuperación del asegurado.