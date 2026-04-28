En un escenario marcado por el alza sostenida de los precios inmobiliarios, el acceso a la vivienda propia en México se vuelve cada vez más complejo. Frente a este contexto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) impulsa alternativas para ampliar el financiamiento, entre ellas Unamos Créditos, un esquema que permite a dos personas combinar su capacidad de endeudamiento para adquirir una propiedad en copropiedad, sin necesidad de vínculo matrimonial. La modalidad habilita la compra conjunta con una pareja, familiar o incluso un amigo que también cotice en el IMSS, lo que eleva el monto disponible —que puede acercarse a los 6 millones de pesos— y abre la puerta a inmuebles de mayor valor. El programa establece requisitos y evaluaciones específicas que determinan quiénes pueden calificar, por lo que no todos los solicitantes logran acceder a este beneficio. Uno de los principales atractivos de Unamos Créditos es el monto total al que pueden acceder dos personas al combinar su financiamiento. En términos generales, el Infonavit puede otorgar de manera individual hasta 2,935,002.35 pesos, dependiendo del perfil del trabajador. Cuando se trata de un crédito hipotecario conjunto, ese monto se duplica potencialmente, lo que permite alcanzar hasta 5,870,004.70 pesos entre ambos solicitantes. Sin embargo, no se trata de una cifra garantizada. El monto final depende de la suma de lo que cada participante pueda obtener según su evaluación individual. Es decir, si uno de los solicitantes tiene menor capacidad de crédito, el total conjunto también se verá reducido. El cálculo del crédito no es aleatorio. El Infonavit analiza distintos aspectos de cada solicitante para determinar cuánto dinero puede prestar. Entre los factores más importantes se encuentran: Cada uno de estos elementos se analiza de forma individual, por lo que dos personas con perfiles distintos pueden obtener montos muy diferentes, incluso dentro de la misma solicitud conjunta. Aunque Unamos Créditos amplía las oportunidades, no todos los trabajadores pueden acceder automáticamente. Para participar, ambos solicitantes deben: Además, existen situaciones que pueden impedir el acceso, como un historial laboral irregular, ingresos insuficientes o una precalificación negativa. También es importante considerar que, al tratarse de una copropiedad, ambos participantes adquieren responsabilidades legales compartidas, lo que implica que, si uno deja de pagar, el otro debe asumir la obligación.