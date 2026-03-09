Recientemente, la Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad una iniciativa sobre desconexión digital, cuyo objetivo es garantizar que los trabajadores no tengan la obligación de responder mensajes, llamadas o correos fuera de su horario laboral. Ya sea durante fines de semana, días de descanso o vacaciones, los empleados ya no estarán obligados a atender a sus jefes, independientemente de cuál sea el motivo del llamado. Cabe destacar que el derecho a la desconexión digital ya fue reconocido en diversos países, entre ellos Francia, España, Italia, Bélgica, Irlanda, Portugal, Luxemburgo, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Costa Rica, con el propósito de proteger el tiempo personal de los trabajadores frente a las exigencias del entorno digital. El 3 de marzo, la Cámara de Diputados avaló con 447 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones el proyecto de decreto que plantea modificar y añadir disposiciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para incorporar formalmente este derecho. Tras su aprobación, la propuesta fue enviada a la Cámara de Senadores para continuar con su análisis legislativo. Según trascendió, el dictamen se construyó a partir de tres iniciativas presentadas por los diputados Eduardo Castillo López y Maiella Gómez Maldonado, ambos de Morena, así como por Miguel Ángel Sánchez Rivera, de Movimiento Ciudadano. Aunque cada propuesta tenía particularidades, todas coincidían en reconocer la desconexión digital como parte del derecho a un trabajo digno y en promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. El proyecto final contempla reformas a los artículos 3 Ter y 132 de la LFT. En el artículo 3 Ter se incluiría la definición de desconexión digital como el derecho de las personas trabajadoras a abstenerse de participar en cualquier comunicación con su centro de trabajo una vez concluida la jornada laboral, así como durante: Por otro lado, el artículo 132 establecería que los empleadores deberán respetar este derecho y crear políticas internas que lo garanticen. Asimismo, se plantea que su aplicación deberá tomar en cuenta la naturaleza del trabajo y los acuerdos alcanzados entre empleadores, trabajadores o sus representantes. La legislación laboral mexicana ya contempla la desconexión digital, pero únicamente para quienes trabajan bajo el esquema de teletrabajo o home office. En el artículo 330-E se establece que los empleadores deben respetar el derecho de las personas que trabajana distancia a desconectarse una vez finalizada su jornada. Esta disposición se incorporó durante la pandemia del Covid-19, cuando el trabajo remoto se volvió común y muchas personas comenzaron a enfrentar jornadas más extensas debido a la percepción de que debían permanecer disponibles en todo momento. Este fenómeno es conocido como “presencialismo digital”, una práctica que, aunque en apariencia incrementa la productividad, se vinculó con efectos negativos en la salud mental y con un mayor riesgo de agotamiento laboral.