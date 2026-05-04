Mantener el baño limpio no siempre requiere productos costosos ni fórmulas complicadas. En los últimos años, empezó a circular un método casero tan simple como inesperado: usar hielo dentro del inodoro. Aunque suene extraño, este recurso puede ayudar a mejorar la limpieza diaria y reducir el uso de químicos, siempre que se entienda bien para qué sirve y cuáles son sus límites. El secreto está en la fricción. Cuando los cubitos de hielo se deslizan por la superficie de la loza del inodoro, generan un efecto suave que ayuda a aflojar restos de suciedad adherida. Al mismo tiempo, el agua fría que se libera al derretirse contribuye a arrastrar esas partículas cuando se tira la cadena. No es un método milagroso ni reemplaza la limpieza profunda, pero sí funciona como complemento para el mantenimiento semanal. Además, puede ayudar a prevenir la acumulación de sarro leve y mejorar la sensación de limpieza sin necesidad de usar productos agresivos. Usarlo es muy sencillo y no lleva más de unos minutos: Para potenciar el efecto, se puede sumar un chorrito de vinagre o una pizca de bicarbonato. Esta combinación genera una reacción suave que ayuda a neutralizar olores y mejorar la limpieza superficial. Eso sí, es importante no mezclar con productos químicos fuertes. Aunque es un método seguro, hay algunos cuidados básicos: En definitiva, este truco funciona mejor como parte de una rutina de limpieza regular. Es económico, fácil de aplicar y puede ayudar a mantener el inodoro en mejores condiciones entre limpiezas más intensas, sin depender tanto de productos químicos.