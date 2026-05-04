Una nueva pausa en el calendario escolar vuelve a captar la atención de miles de familias. En medio de un mes cargado de interrupciones, una fecha específica genera dudas sobre si habrá o no clases en todo el país. Aunque muchos ya anticipaban un descanso por los feriados de mayo, lo cierto es que no todos los estudiantes tendrán el mismo esquema. Hay diferencias importantes según la región que pueden extender el receso más de lo esperado. Las autoridades educativas ya confirmaron cómo se aplicarán estas suspensiones. Sin embargo, el detalle que más sorprendió no es solo el día sin clases, sino la cantidad de jornadas acumuladas sin actividad en algunas entidades. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ratificó que el martes 5 de mayo no habrá clases en México. La fecha corresponde a la conmemoración de la Batalla de Puebla, considerada día de suspensión oficial en el calendario escolar. Este cierre aplica para escuelas de educación básica en todo el país. De esta manera, los estudiantes tendrán una semana con menos días de actividad, especialmente tras el feriado previo del 1 de mayo. En función del calendario oficial de feriados, días festivos y jornadas de descanso obligatorio que se ha difundido para la población estudiantil, existe un sector de la comunidad académica que podrá disfrutar de un fin de semana extra largo hasta el martes 5 de mayo. La suspensión de actividades escolares no aplica para todas las instituciones educativas por igual. Algunas regiones ajustaron su calendario escolar, entre las cuales aparecen Querétaro e Hidalgo, donde se decidió no tener clases el lunes 4 de mayo. También se suma Yucatán, que otorgó un día adicional de descanso para favorecer la organización familiar, lo que permite unir varias jornadas sin actividad escolar. En Aguascalientes, el escenario es diferente, ya que el descanso se vincula con un período vacacional más amplio por la Feria Nacional de San Marcos, lo que amplía los días sin clases hasta el martes 5 de mayo. Por su parte, Coahuila aplicó una modificación parcial: trasladó la suspensión al lunes, pero retomará actividades el martes, reduciendo el alcance del descanso. Cabe destacar que la SEP considera al 5 de mayo como una jornada sin actividades escolares por ser la fecha en que se conmemora la Batalla de Puebla. El mes de mayo se posiciona como uno de los periodos con más interrupciones en el calendario escolar. Luego de Semana Santa, los alumnos enfrentarán varias semanas con actividad reducida. Fechas más relevantes confirmadas: Si bien la SEP establece un calendario general, cada estado puede realizar modificaciones. Por eso, se recomienda revisar los comunicados locales para confirmar cómo aplican estas fechas en cada región.