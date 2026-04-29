Terminar de liquidar un crédito hipotecario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) representa un alivio para muchas familias. Sin embargo, este paso no implica de forma automática que la vivienda quede completamente a tu nombre en términos legales. Existe un documento clave que suele pasar desapercibido y que, de no gestionarse, mantiene ciertas limitaciones sobre la propiedad: la carta de cancelación de hipoteca. Sin este trámite, no es posible vender, heredar ni disponer libremente del inmueble, sin importar el tiempo que haya sido habitado o el total del crédito ya pagado. A continuación, te explicamos los puntos más importantes. Al adquirir una vivienda mediante un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se establece una garantía hipotecaria a favor del organismo. Esto implica que el inmueble queda registrado con un gravamen en el Registro Público de la Propiedad, otorgándole al acreedor derechos sobre el bien en caso de incumplimiento. Desde el punto de vista legal, liquidar el crédito no elimina automáticamente ese registro. Aunque la deuda quede saldada, la hipoteca continúa vigente en el plano registral hasta que se realice su cancelación formal conforme a la ley. Para ello, es necesario iniciar un proceso que incluye la obtención de una constancia de no adeudo, la formalización del trámite —generalmente ante notario— y su inscripción en el Registro Público. Solo tras este paso el inmueble queda completamente liberado. Si este procedimiento no se lleva a cabo, la propiedad sigue teniendo una carga legal, lo que limita su uso para operaciones como venta, donación, nueva hipoteca o herencia. Antes de tramitar este documento, el Infonavit solicita verificar que toda la información del crédito esté en orden desde la cuenta personal. El primer paso es ingresar a “Mi Cuenta Infonavit” con el número de seguro social y confirmar que el crédito aparezca como “Liquidado” en la sección de Saldos y Movimientos. En caso de existir un saldo a favor, este puede reclamarse desde el apartado de Pagos en Exceso utilizando la e.firma. Además, quienes trabajan en relación de dependencia deben gestionar el aviso de suspensión para que el empleador deje de realizar descuentos vinculados al crédito. Las personas independientes o que ya no tengan vínculo laboral pueden omitir este paso y avanzar directamente. Una vez cumplidos los requisitos, la carta puede generarse desde la plataforma del Infonavit, en el apartado “Carta instrucción de cancelación de hipoteca”. Para completar el proceso es necesario contar con las escrituras del inmueble en formato digital. Sin embargo, obtener el documento no es el último paso. Es necesario presentarlo ante una Notaría Pública o en el Registro Público de la Propiedad correspondiente para formalizar la cancelación del gravamen. Recién después de esta inscripción el inmueble queda totalmente liberado, lo que permite realizar operaciones legales como vender, heredar o disponer de la propiedad sin restricciones.