Antes de que comiencen las vacaciones de Semana Santa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que los estudiantes de educación básica tendrán cinco días sin clases, tal como lo establece el calendario escolar 2025-2026. De acuerdo con este calendario, el ciclo escolar debe cumplir con un mínimo de 185 y un máximo de 200 días efectivos de clase. No obstante, las autoridades educativas locales pueden ajustar algunas fechas sin actividades escolares, siempre que exista autorización previa y se respeten los lineamientos establecidos por la SEP. Durante este mes, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria contarán con cinco días sin clases antes del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, el cual se desarrollará durante las primeras semanas de abril. Según el calendario escolar 2025-2026, los días sin actividades escolares para estudiantes de nivel básico serán: En la mayor parte del país, las vacaciones de Semana Santa se llevarán a cabo conforme al calendario establecido por la SEP. Sin embargo, en el estado de Aguascalientes las fechas serán distintas. En esta entidad, los estudiantes de educación básica no perderán sus vacaciones, pero las tomarán en otro momento. El periodo vacacional iniciará el lunes 20 de abril y concluirá el viernes 1 de mayo de 2026, por lo que los alumnos regresarán a clases el lunes 4 de mayo. Este ajuste responde a la organización del calendario educativo estatal, que puede modificar algunas fechas sin afectar el número total de días de clase establecidos a nivel nacional.