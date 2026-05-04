Al Gobierno Federal le urge que inicien las inversiones relacionadas con el Plan México, y por ello, ha metido el turbo a la tramitología para acelerar los tiempos de implementación, consolidar los trámites y dar certeza a los proyectos relacionados con el eje estratégico. El plan de la administración de Claudia Sheinbaum es muy ambicioso, pues busca reducir los tiempos de autorización para los multimillonarios proyectos de inversión a un máximo de 30 días, mecanismo que aplica para las inversiones que se concentren en cualquiera de los “polos del bienestar”, que sean mayores a MXN $2,000 millones y que pertenezcan a sectores estratégicos como el energético, electrónico, automotriz, farmacéutico, aeroespacial y tecnológico. De acuerdo con José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el proceso se ubica en una plataforma digital que permitirá a las empresas ingresar su solicitud de inversión, misma que es evaluada por un comité integrado por diversas secretarías, y en caso de aprobarse, el gobierno entrega una constancia que permite iniciar la ejecución de manera inmediata. Las inversiones que no cumplan con estos requisitos tendrán un plazo máximo de 90 días para resolver todos los trámites federales, pero si el gobierno no responde en ese lapso, la autorización se dará por concedida automáticamente. Este nuevo modelo para la autorización de inversiones incluye la creación de una Oficina Presidencial de Inversiones, que se encargará de dar seguimiento a los proyectos y coordinar a las secretarías de Economía, Hacienda, Energía, Medio Ambiente, entre otras. Además, la administración federal anunció la creación de la ventanilla única de comercio exterior, que concentrará 132 trámites en un punto de entrada único y conectará al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), para que las empresas puedan dar seguimiento a sus gestiones en un solo sistema. Estas disposiciones responden a las solicitudes hechas por el sector privado a la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la presentación de la iniciativa que se realizó en el Museo Nacional de Antropología e Historia. “Son acciones inmediatas para la inversión, tienen que ver con muy diversas instancias, desde luego con el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda, desde luego con toda la actividad de comercio exterior, aduanas, facilitación comercial, el propio Sistema de Administración Tributaria, por supuesto lo que tiene que ver con compras nacionales, todo lo que tiene que ver con facilitar la inversión en proyectos públicos y privados”, señaló el funcionario. El secretario subrayó que la instrucción presidencial se centró en supervisar cada decreto y cada decisión. La administración quiere facilitar, acompañar y respaldar la inversión nacional y extranjera en un contexto de mayor competencia global por capital. Al evento asistieron los representantes de las principales cúpulas empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Confederación de Cámaras de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), el Consejo Mexicano de Negocio (CMN), entre otros.