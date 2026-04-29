El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) avanza hacia un cambio estructural en su modelo de financiamiento. La propuesta deja atrás el esquema tradicional centrado en la compra de vivienda ya construida y apuesta por una alternativa más adaptable a las necesidades actuales. Este nuevo crédito busca atender una demanda creciente: trabajadores que prefieren adquirir un terreno y edificar su casa de forma progresiva. La medida marca un giro en la política habitacional y redefine las opciones disponibles dentro del organismo. El nuevo modelo de crédito del Infonavit permitirá a los trabajadores utilizar su financiamiento para adquirir un terreno y, al mismo tiempo, iniciar la construcción de su vivienda. A diferencia del esquema tradicional, ya no será necesario completar una etapa para acceder a la siguiente. Este mecanismo integra en un solo proceso lo que antes se realizaba de forma separada. De esta manera, se busca reducir tiempos, simplificar trámites y ofrecer mayor control sobre el desarrollo de la vivienda. El financiamiento contempla tanto la compra del terreno como los costos asociados a la edificación. Esto incluye materiales, mano de obra y otros gastos necesarios para avanzar en la construcción. Además, el esquema está diseñado para adaptarse a distintas capacidades de pago. El objetivo es que más trabajadores puedan acceder a una solución habitacional sin depender de desarrollos inmobiliarios preestablecidos. El cambio responde a nuevas dinámicas del mercado y a las necesidades reales de los trabajadores. En muchos casos, la oferta de vivienda terminada resulta limitada, costosa o poco alineada con las preferencias personales. Frente a este escenario, el Infonavit busca ofrecer mayor libertad de decisión. La posibilidad de construir desde cero permite personalizar la vivienda y elegir la ubicación de acuerdo con las prioridades del beneficiario. También influye el crecimiento de zonas donde no existen desarrollos habitacionales formales. Este esquema abre oportunidades en regiones donde el acceso a vivienda tradicional es más complejo. Por otro lado, el organismo apunta a optimizar el uso de los recursos y mejorar el alcance de sus programas. La flexibilidad se convierte en un eje central de esta nueva estrategia.