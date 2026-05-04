La Comisión Federal de Electricidad (CFE) impulsa una transformación profunda en la forma en que México mide y administra el consumo eléctrico. El plan consiste en reemplazar los medidores mecánicos tradicionales por dispositivos inteligentes con conectividad inalámbrica, capaces de transmitir datos en tiempo real, ejecutar cortes y reconexiones de forma remota y vincularse con asistentes virtuales del hogar. La primera ventaja concreta es operativa: con estos medidores, sin necesidad de enviar personal al domicilio. la CFE podrá: Eso resuelve uno de los problemas más frecuentes de la empresa, que es el acceso a medidores ubicados en edificios de departamentos o complejos residenciales con zonas restringidas. Menos visitas técnicas implica menos costos y menos errores asociados a las lecturas manuales. Para el usuario, el cambio más visible sería la posibilidad de consultar el consumo eléctrico en tiempo real desde el celular o a través de asistentes virtuales como Alexa o Google Assistant. Esa visibilidad permite detectar aparatos ineficientes, identificar picos de consumo y ajustar hábitos antes de que llegue la factura, convirtiendo el recibo de luz en algo predecible y gestionable desde la palma de la mano. Uno de los objetivos estratégicos del nuevo sistema es reducir las pérdidas no técnicas, es decir, el robo de energía a través de conexiones ilegales conocidas como “diablitos”. Los nuevos medidores funcionarán como una red de malla: cada dispositivo opera como un nodo que se comunica con los equipos cercanos, de modo que cualquier manipulación física genera una alerta automática en el sistema central casi de forma inmediata. Al ser equipos sellados y monitoreados en tiempo real, la detección de alteraciones en el flujo de corriente es prácticamente instantánea. Para las finanzas públicas, erradicar este problema representa la oportunidad de recuperar miles de millones de pesos que hoy se pierden en conexiones ilegales. Y para el consumidor honesto, la facturación electrónica precisa elimina las discrepancias que históricamente han generado reclamos ante la Profeco. La modernización avanza también en la infraestructura de distribución. La CFE integra plataformas de análisis de datos que interactúan con modelos meteorológicos para anticipar el impacto de huracanes o frentes fríos extremos, coordinando el despliegue de cuadrillas antes de que ocurra la primera falla. En paralelo, miles de circuitos del país ya cuentan con automatismos capaces de detectar una falla y aislar el tramo afectado sin intervención humana, evitando que un problema local derive en un apagón masivo. Sin embargo, la llegada de los medidores inteligentes a todos los hogares mexicanos no es inminente. La CFE, bajo la dirección de Emilia Calleja Alor, reconoce que el proyecto se encuentra en fase de desarrollo y evaluación interna. No hay fecha oficial de despliegue generalizado ni programa de sustitución obligatoria anunciado para el corto plazo. La transición será gradual, condicionada por la infraestructura de comunicación disponible en cada región, y las tarifas vigentes no sufrirán modificaciones ligadas directamente al cambio de medidor en esta etapa.