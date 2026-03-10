La movilidad en el Valle de México representó un reto importante durante años, con traslados largos y condiciones de transporte que afectan la seguridad y la calidad de vida de miles de personas. Sin embargo, el Gobierno inaugurará un servicio público que optimizará los tiempos de traslado y mejorará la calidad de vida de los usuarios. Con el objetivo de mejorar esta situación, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Movilidad (Semov), dio a conocer los detalles del nuevo Tren Ligero Texcoco–La Paz. Conoce a continuación el plan de movilidad y prepárate para circular en la vía pública sin inconvenientes. El proyecto forma parte del Plan Colibrí y del Plan Integral para la zona oriente del estado, impulsado en coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con la información oficial, este nuevo sistema de transporte masivo tendrá una extensión aproximada de 21 kilómetros y conectará puntos estratégicos de la región. El recorrido comenzará en la terminal La Paz de la Línea A del Metro de la Ciudad de México y finalizará en el municipio de Texcoco, en la antigua estación ferroviaria ubicada en el centro. A lo largo de su trayecto pasará por zonas clave para la actividad económica y social, como la Central de Abastos de Texcoco, la Universidad Autónoma Chapingo y la carretera Lechería–Texcoco. El sistema contará con 12 estaciones en total: dos terminales y diez intermedias. Uno de los principales beneficios del proyecto será la reducción en los tiempos de traslado. Se estima que el trayecto completo se realice en alrededor de 30 minutos, lo que representaría un ahorro aproximado de 40 minutos respecto al tiempo actual de viaje. Esto podría significar un cambio significativo para los usuarios, quienes recuperarían hasta 18 días al año que hoy destinan al transporte, tiempo que podrían dedicar al descanso, la convivencia familiar, el estudio o el trabajo. El tren tendrá capacidad para movilizar 127,000 pasajeros diarios, con una velocidad promedio de 41 kilómetros por hora y una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Además, operará bajo un esquema mixto, compartiendo la vía con el servicio de carga que ya existe en la zona. El proyecto contempla infraestructura ferroviaria especializada en energía, señalización y comunicaciones, supervisada desde un centro de control encargado de regular la operación y garantizar la seguridad de los pasajeros. En cuanto a su avance, el plan ya dio pasos en el ámbito administrativo. A mediados del año pasado, el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM) lanzó la licitación para realizar los estudios técnicos y económicos necesarios para su desarrollo.