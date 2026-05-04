El reparto de utilidades es un derecho constitucional que permite a los trabajadores mexicanos recibir una parte de las ganancias que generó la empresa donde laboraron durante el año anterior. Para 2026, los plazos ya están definidos y los criterios de cálculo establecidos en la Ley Federal del Trabajo determinan con precisión cuánto le corresponde a cada empleado según sus días trabajados y su nivel de ingresos. El primer requisito para acceder al beneficio es haber laborado al menos 60 días en la misma empresa durante el ejercicio fiscal correspondiente. Ese umbral aplica independientemente del tipo de contrato y también para quienes ya no trabajan en la empresa al momento del pago. El segundo requisito es que la organización haya reportado utilidades reales ante el SAT: si la declaración fiscal no arrojó ganancias netas, no hay monto que distribuir entre los empleados. El calendario de pagos varía según la naturaleza jurídica del empleador. Las empresas constituidas como personas morales tienen como fecha límite el 30 de mayo de 2026. Los patrones personas físicas con actividad empresarial cuentan con un plazo adicional y deben liquidar la prestación a más tardar el 29 de junio. Pasadas esas fechas, el trabajador tiene derecho a exigir el pago con los recargos correspondientes. No todos los trabajadores de una organización participan en este beneficio. La Ley Federal del Trabajo excluye expresamente a directores, administradores y gerentes generales, así como a profesionistas, técnicos o artesanos que presten servicios por honorarios, ya que no mantienen una relación laboral subordinada. Las empresas de nueva creación también están exentas durante su primer año de operación, como un incentivo a la estabilidad de los negocios recién constituidos. Conocer estas excepciones es relevante tanto para los trabajadores que esperan su pago como para los empleadores que deben calcular correctamente a quiénes incluir en la distribución. Un error en ese listado puede derivar en reclamaciones ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), organismo encargado de vigilar el cumplimiento puntual de esta obligación. El total destinado al reparto se divide en dos partes iguales con criterios distintos: Esa fórmula busca equilibrar la antigüedad con el nivel de ingresos de cada trabajador dentro de la empresa. En materia fiscal, el pago de utilidades está exento de impuestos hasta el equivalente a 15 días de salario mínimo. Si el monto recibido supera ese tope, la retención de ISR se aplica únicamente sobre la cantidad excedente, no sobre el total. Para verificar que el cálculo sea correcto, los trabajadores tienen derecho a solicitar y conocer la declaración anual de la empresa, una facultad respaldada directamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.