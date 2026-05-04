La Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (AMEFIBRA) mantiene el optimismo y anticipa la llegada de nuevos vehículos enfocados en centros de datos e infraestructura deportiva. Para 2026, el organismo prevé un mayor énfasis en disciplina financiera y en la adopción de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). En un comunicado, la asociación —que agrupa a 15 fideicomisos listados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)— señaló que el sector entró en una fase de transformación marcada por la especialización y la consolidación institucional. De acuerdo con la asociación, en 2025, las Fibras registraron el segundo mejor desempeño de su historia, con un rendimiento de 29.9% —que asciende a 37.45% al considerar distribuciones—. “El mercado inmobiliario bursátil ha entrado en una fase de ejecución acelerada”, destacó la AMEFIBRA. El debut de Fibra Park Life, enfocada en vivienda institucional, y la oferta subsecuente de Fibra MTY reflejan, según el organismo, mostraron un “apetito renovado” por parte de los inversionistas y abren la puerta a “una nueva era de colocaciones”. En ese contexto, la asociación anticipa la llegada de vehículos especializados en clases de activos hasta ahora poco exploradas, como centros de datos e infraestructura deportiva. “Hoy el mensaje de los inversionistas que apuestan por México es: I cannot wait any longer. Esta confianza se sustenta en resultados tangibles: en los últimos cinco años, las FIBRAs han entregado un rendimiento acumulado de 114%, por encima del 84% del IPC y del 100% del S&P 500”, afirmó Jorge Ávalos Carpinteyro, presidente de la AMEFIBRA. Sin embargo, el dinamismo convive con señales de alerta. El mercado reaccionó recientemente al anuncio de Fibra SOMA —vehículo inmobiliario de Grupo Sordo Madaleno— sobre el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por cerca del 5% de sus acciones en circulación. Analistas consultados señalaron que este movimiento podría estar vinculado a la salida de un inversionista relevante —como un banco, fondo o family office— en un vehículo que no ha distribuido dividendos desde 2021. El Cronista solicitó postura a la AMEFIBRA sobre este caso; sin embargo, al cierre de esta publicación no hubo respuesta. Pese a ello, el peso del sector sigue en ascenso. De acuerdo con la asociación, las Fibras ya representan cerca del 4% del PIB nacional. Ávalos Carpinteyro dijo que actualmente hay más de 100 parques industriales en desarrollo, impulsados por el segmento industrial, que suma más de 21.6 millones de metros cuadrados vinculados al dinamismo del comercio exterior.