El diputado José Luis Sánchez González, integrante del Partido del Trabajo (PT), presentó una propuesta para crear un impuesto dirigido a las grandes fortunas en México. La iniciativa plantea modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) con el fin de aplicar una tasa progresiva de acuerdo con el tamaño del patrimonio. Según la propuesta, las personas con fortunas de entre 100 y 500 millones de pesos pagarían una tasa de 1.5%, lo que representaría una recaudación estimada de entre 1.5 y 7.5 millones de pesos al año. Para patrimonios de 500 a 1,000 millones de pesos, la tasa sería de 2.5%, mientras que quienes superen los 1,000 millones pagarían 3.5%. En caso de aprobarse, el impuesto se aplicaría de manera anual a personas físicas que residan en México o en el extranjero pero que tengan un establecimiento permanente en el país. Esta no sería la primera iniciativa de este tipo en el país, ya que en años anteriores el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó una propuesta similar que finalmente no prosperó. El legislador del PT argumenta que la medida impactaría a menos del 0.1% de la población, ya que solo ese pequeño grupo concentra grandes patrimonios, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con este esquema, estima que el Estado podría recaudar entre 40,000 y 60,000 millones de pesos al año. Para lograrlo, la iniciativa propone modificar los artículos 142 y 146 Bis de la Ley del ISR, con el objetivo de gravar ingresos y patrimonios derivados de la acumulación de riqueza. Entre los bienes que se considerarían para el cálculo se incluyen: De acuerdo con Sánchez González, los recursos obtenidos se destinarían a un “Fondo de Justicia Social”, orientado a financiar acciones para reducir la pobreza, apoyar a grupos vulnerables y proteger el medio ambiente. También se plantea invertir en: El funcionario sostiene que la iniciativa busca enfrentar la desigualdad económica en México, promoviendo que quienes poseen mayores recursos contribuyan de manera significativa al fortalecimiento de los servicios públicos y al desarrollo de una economía sostenible. Aunque en años recientes se aplicaron medidas para mejorar la recaudación entre los grandes contribuyentes -como la prohibición de condonar impuestos y el combate a la evasión fiscal- el legislador considera que estas acciones no fueron suficientes, por lo que propone establecer un impuesto específico para los patrimonios más elevados. Además, el proyecto contempla sanciones para quienes incumplan, como multas equivalentes al doble del monto que no se haya pagado. La propuesta se enmarca en un debate internacional sobre la desigualdad económica, que llevó a diversos países a considerar impuestos a la riqueza. Incluso en 2024, durante reuniones del G20, se discutió la posibilidad de implementar un impuesto mínimo global para multimillonarios. En España, por ejemplo, existe el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que grava patrimonios superiores a tres millones de euros con tasas progresivas de entre 1.7% y 3.5%. Por su parte, Noruega aplica desde hace décadas un impuesto aproximado de 1% sobre las grandes fortunas. En América Latina también existen antecedentes. En Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro incrementó el impuesto al patrimonio hasta 5% para fortunas superiores a USD 27 millones. Mientras tanto, Argentina implementó el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas, con una tasa de 2% para patrimonios mayores a 200 millones de pesos durante la pandemia. Asimismo, en Chile se discutió una propuesta para aplicar un impuesto de 2.5% a fortunas superiores a USD 22 millones, mientras que Uruguay analiza una iniciativa similar enfocada en combatir la pobreza infantil.