La medida reducirá los costos para quienes realizan conexiones aéreas dentro del país y beneficiará a cerca de un millón de pasajeros cada año.

Oficial: Colombia prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte

El Gobierno de Perú confirmó la eliminación de uno de los cobros más cuestionados por el sector aeronáutico para los pasajeros que realizan conexiones nacionales.

La medida fue oficializada mediante la firma de la Adenda N.° 9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, acuerdo suscrito entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP), que elimina el pago de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia nacional.

La decisión representa un alivio económico para miles de viajeros que utilizan Lima como punto de conexión para desplazarse entre distintas ciudades del país. Además, busca fortalecer la conectividad aérea, impulsar el turismo interno y mejorar la competitividad del principal aeropuerto peruano frente a otros centros de conexiones de América Latina.

¿Qué impuesto dejarán de pagar los pasajeros que hagan conexiones nacionales?

La medida elimina el cobro de la TUUA de transferencia nacional, una tarifa aeroportuaria que debían asumir los pasajeros cuando realizaban escalas entre vuelos domésticos.

En la práctica, quienes viajen en rutas como Arequipa-Lima-Piura, Cusco-Lima-Tarapoto o cualquier otro itinerario con conexión dentro del territorio peruano ya no tendrán que asumir este costo adicional en sus tiquetes.

Durante los últimos meses, la aplicación de esta tarifa generó un intenso debate entre el Gobierno, las aerolíneas, el regulador Ositrán y la concesionaria del aeropuerto debido al impacto que tendría sobre el precio final de los pasajes.

¿Por qué eliminaron la TUUA para vuelos nacionales en Perú?

Las autoridades argumentaron que el objetivo principal es evitar que los viajeros enfrenten mayores costos al utilizar el aeropuerto Jorge Chávez como punto de conexión.

Según explicó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la eliminación del cobro permitirá mantener el acceso a la infraestructura y servicios del nuevo terminal sin trasladar un gasto adicional a los usuarios.

El ministro Aldo Prieto Barrera destacó que la decisión contribuirá a incrementar la conectividad aérea entre las regiones, facilitará la movilidad de los ciudadanos y mejorará la experiencia de viaje de quienes dependen de las conexiones nacionales.

¿Cuántos pasajeros se beneficiarán con la eliminación de este cobro?

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la medida beneficiará directamente a cerca de un millón de pasajeros al año.

Se trata principalmente de viajeros que utilizan Lima como punto de tránsito para llegar a destinos finales dentro de Perú, una práctica cada vez más frecuente debido al crecimiento de las rutas domésticas y al papel estratégico que cumple el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la red aérea nacional.

Las autoridades consideran que la decisión también podría incentivar una mayor demanda de vuelos internos al reducir parte de los costos asociados a los desplazamientos aéreos.

¿Quién asumirá ahora el costo que ya no pagarán los viajeros?

Uno de los aspectos que todavía genera interrogantes es el mecanismo definitivo de compensación para la concesionaria Lima Airport Partners.

De acuerdo con información entregada por LAP, el acuerdo contempla que el Estado renuncie a una parte de la retribución asociada a la tarifa, mientras que el operador recibirá una compensación calculada sobre el valor vigente de la TUUA.

Sin embargo, las autoridades aún no han divulgado todos los detalles sobre cómo funcionará el esquema financiero a largo plazo ni cuál será el impacto económico definitivo de esta decisión para el sistema aeroportuario.

¿Qué otros cambios incluye la nueva adenda del aeropuerto Jorge Chávez?

Además de la eliminación de la TUUA nacional, la Adenda N.° 9 incorpora disposiciones relacionadas con futuras inversiones dentro del proyecto Ciudad Aeropuerto, la reversión de áreas necesarias para las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, así como nuevos mecanismos de supervisión, auditoría y transparencia.

También incluye una cláusula anticorrupción y herramientas de control que estarán bajo seguimiento de Ositrán, con el objetivo de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en la concesión.