El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla una suspensión de clases para el próximo viernes 13 de marzo. Dicha pausa forma parte de un plan integral que responde a trámites administrativos y labores académicas del personal incluidas en la planeación educativa. Durante el ciclo escolar 2025-2026 se establecieron varios días destinados a evaluaciones, reuniones entre maestros y periodos festivos. Estas fechas forman parte de la organización anual que regula las actividades en escuelas públicas y privadas integradas al Sistema Educativo Nacional. En este marco, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no asistirán a clases el viernes próximo, ya que se realizará el proceso de registro de calificaciones, una tarea administrativa que llevan a cabo docentes y directivos como parte de la evaluación del desempeño escolar. De acuerdo con el calendario oficial, las actividades escolares se detendrán el próximo viernes para los estudiantes, mientras el personal educativo realiza la captura y registro de calificaciones dentro del sistema escolar. En esta jornada, maestros y directivos ingresan los resultados académicos obtenidos por los alumnos durante el periodo de evaluación correspondiente. Se trata de un procedimiento administrativo que se realiza periódicamente a lo largo del ciclo. Las autoridades educativas señalan que estas fechas se incluyen en el calendario con el propósito de que el profesorado pueda completar las evaluaciones y actualizar la información académica sin actividades en aula. Además, estas jornadas no modifican el número total de días efectivos de clase establecidos por la SEP. La suspensión del viernes 13 de marzo coincidirá con el fin de semana y con un día festivo oficial, lo que dará lugar a un descanso largo para los estudiantes de educación básica. A ello se suma que el lunes 16 de marzo se suspenderán las clases por la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, considerada día de descanso obligatorio dentro del calendario escolar. En consecuencia, los estudiantes tendrán cuatro días consecutivos sin clases y retomarán actividades el martes 17 de marzo. Este tipo de combinación de fechas suele conocerse como puente escolar, ya que une un día administrativo con un día festivo. El calendario actual contempla 185 días de clase para la educación básica, y se aplica tanto a escuelas públicas como a planteles privados incorporados al sistema educativo nacional. Durante el ciclo se programan diferentes fechas en las que se suspenden las clases para los alumnos. Estas pausas responden principalmente a tres tipos de actividades: Las sesiones del CTE suelen realizarse el último viernes de cada mes. En estas reuniones, directivos y maestros analizan avances del plan educativo, revisan resultados académicos y planifican estrategias pedagógicas.