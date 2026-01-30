Ni Brasil ni Argentina: este es el país más bello de América Latina y no tiene comparación

En 2026, la discusión sobre la distribución del ingreso y la acumulación de riqueza en América Latina vuelve a estar en el centro de la agenda económica. En este marco, Brasil emerge como el país con la mayor concentración de millonarios en la región.

Así lo detallaron en el informe “Riqueza sin control, democracia en riesgo”, elaborado por la organización Oxfam y presentado recientemente en foros económicos internacionales.

El país con más fortuna de Latinoamérica

De acuerdo con el reporte de Oxfam, Brasil encabeza el ranking de riqueza total acumulada por milmillonarios en América Latina, con una suma aproximada de u$s 253.196 millones, seguida de cerca por México y muy por encima de países como Chile y Colombia.

Este dominio se explica tanto por el tamaño de su economía, como por la presencia de empresarios y familias con inversiones diversificadas en sectores clave como finanzas, tecnología y bienes raíces.

Millonarios en América Latina: así se distribuye la riqueza entre las principales economías

El informe destaca que:

Brasil concentra la mayor parte de la riqueza acumulada por individuos ultrarricos en la región.

México continúa en la segunda posición, con alrededor de u$s 219.000 millones .

Chile aparece tercero, con cerca de u$s 54.400 millones en fortunas concentradas.

Colombia, con aproximadamente u$s 42.000 millones, ocupa un lugar destacado más atrás en la lista.

Este ranking revela un patrón donde economías más grandes no siempre distribuyen mejor la riqueza, sino que gran parte de ella se concentra en un puñado de individuos con acceso privilegiado a activos globales y mercados financieros.

Millonarios en América Latina: ¿qué mide exactamente el informe de Oxfam?

El reporte “Riqueza sin control, democracia en riesgo”, de Oxfam, analiza aspectos fundamentales de la distribución del patrimonio y la desigualdad:

La cantidad de milmillonarios y su crecimiento anual.

La comparación entre la riqueza acumulada por la élite económica y el resto de la población.

Cómo la riqueza de los más ricos crece más rápido que la economía general de la región.

La proporción de fortunas heredadas frente a las creadas por nuevas actividades empresariales.

El informe, ampliamente citado en foros como el Foro Económico Mundial y presentado en Davos, advierte que la brecha entre superricos y trabajadores promedio sigue ampliándose.

Desigualdad entre pobres y superricos

Más allá de la simple acumulación de riqueza, Oxfam y otros análisis señalan que la región sigue siendo una de las más desiguales del mundo.

Una de las cifras más llamativas del informe indica que más de la mitad de los superricos latinoamericanos heredaron parte de su fortuna, un porcentaje significativamente más alto que en otras regiones, lo que sugiere que los circuitos de riqueza tienden a reproducirse de generación en generación.