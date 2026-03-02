Tres de cada 10 mexicanos están en pobreza laboral, y de ese monto, el 65.7% de la población no logra abandonar esta condición en al menos un año, reportó el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Esto quiere decir que las personas que caen en la pobreza laboral tardan por lo general más de un año en lograr la movilidad social. En entrevista, Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social en el CEEY, comentó que pese a la política de incremento acelerado del Salario Mínimo, la mejora en el indicador no se refleja en los bolsillos de todos los mexicanos. En los últimos 10 años, el Salario Mínimo pasó de MXN $73.04 en 2016 hasta MXN $315.04 diarios en la mayor parte del país. Sin embargo, el experto aseguró que el principal problema de la persistencia de la pobreza es que existe una alta informalidad laboral en el país. “Mucha gente que tiene esos ingresos bajos o precarios, muchos están en la informalidad y esto se recrudeció en el año 2025”, mencionó el directivo del think-tank a El Cronista. Si bien el Salario Mínimo General impulsa los ingresos de algunos, también se detuvo el crecimiento del empleo formal en los últimos dos años, por lo que la gente tuvo que refugiarse en los empleos que carecen de prestaciones mínimas de ley. “De enero 2024 a enero 2026 se incrementaron en 860,000 personas en empleo informal y se cayó el empleo formal en 96,000 personas, o sea, casi 100,000. O sea que en estos 2 años tenemos un reto de economía formal”, comentó el especialista. El especialista señaló que si bien la permanencia en la pobreza es igual entre hombres y mujeres, ellas enfrentan un panorama más complicado, debido a la brecha salarial y la menor participación en el empleo. De acuerdo con datos de BBVA Research, la brecha salarial al cierre del año pasado fue de 20%, mientras que la brecha de acuerdo con el CEEY es cercana a 30%. “Lo que lo hace peor tiene que ver con eso también es la tasa de la tasa de participación de las mujeres, solamente el 46% de las mujeres lo hacen, contra 75% de los hombres. Es un chorro de de diferencia y básicamente tú tienes un esquema en el que las mujeres siguen estando a cargo del hogar, siguen estando a cargo de los cuidados de las de los familiares o cuando participan en el mercado laboral, lo participan en actividades flexibles en las que trabajan a lo mejor menos horas a veces y en donde el salario es menor que el resto de de los de de los empleos”, advirtió.