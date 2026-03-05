Si cuentas con membresía en Costco, es importante conocer las reglas que regulan su uso. Aunque muchas personas lo desconocen, dicha empresa tiene la facultad de aplicar sanciones cuando los socios incumplen las condiciones establecidas al momento de adquirir su adhesión. En los últimos años, la cadena de supermercados endureció sus políticas internas para garantizar que sus instalaciones se mantengan como espacios seguros, ordenados y respetuosos. Estas medidas incluyen controles más estrictos sobre el comportamiento dentro de las tiendas y el cumplimiento de las normas del club. Por ello, los socios deben tener presente que la membresía de Costco está sujeta a un reglamento. Dependiendo de la gravedad de la falta, las sanciones pueden ir desde advertencias o suspensiones temporales hasta la cancelación definitiva de la adhesión. Esta cadena de supermercados cuenta con decenas de sucursales y continúa con planes de crecimiento en diferentes regiones del país. Junto con esta expansión, la empresa reforzó sus lineamientos internos para mantener un ambiente adecuado para los compradores. Al adquirir cualquiera de sus tipos de membresía -como Dorada, Dorada Ejecutiva, Negocio o Negocio Ejecutiva- los socios aceptan un contrato que incluye normas claras de conducta. Estas disposiciones establecen los derechos y obligaciones de los clientes dentro de las instalaciones. Antes de llegar a una cancelación definitiva, Costco puede aplicar suspensiones temporales como medida preventiva. Estas sanciones funcionan como advertencia para corregir comportamientos inadecuados. Entre las conductas que pueden derivar en una suspensión se encuentran: Cabe señalar que estas sanciones quedan registradas en el historial del socio. En caso de reincidencia, las consecuencias pueden ser más severas. La cancelación permanente es la sanción más grave que puede aplicar la empresa. Cuando ocurre, el socio pierde de forma definitiva el acceso a las instalaciones y a los beneficios del programa. Entre las principales razones para cancelar una membresía se encuentran: Para conservar el acceso y disfrutar de los beneficios del club, lo más recomendable es mantener un trato respetuoso con empleados. Además, se recomienda cumplir con las normas de seguridad e higiene del establecimiento, y renovar la membresía antes de la fecha de vencimiento.