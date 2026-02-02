El Banco del Bienestar anunció la suspensión temporal del depósito de 6,400 pesos para determinados beneficiarios durante el mes de febrero, aclarando que los pagos se reanudarán en marzo conforme al calendario oficial de los programas sociales. Se trata de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual beneficia a millones de mexicanos.

La entidad bancaria precisó que esta pausa en la entrega del apoyo económico no representa la cancelación total del beneficio, sino que responde al esquema bimestral con el que operan estos programas. La medida entra en vigor una vez concluidos los pagos correspondientes al primer bimestre del año.

Fuente: Freepik.

Conoce los detalles de esta disposición y evita problemas de dinero el mes próximo. Ten en cuenta las condiciones impuestas a nivel nacional por la Secretaría del Bienestar.

¿Qué pensionados no cobrarán en febrero?

La suspensión afecta a las personas que reciben el pago de 6,400 pesos, principalmente adultos mayores, una vez finalizado el calendario de depósitos que se organiza por orden alfabético.

Los últimos en recibir el depósito del bimestre son quienes tienen apellidos que comienzan con las letras:

W

X

Y

Z

Después de esa fecha, no se realizan más transferencias durante febrero, ya que el programa contempla pagos únicamente cada dos meses, bajo los lineamientos establecidos por la Secretaría del Bienestar

¿Por qué Bienestar suspende pagos en febrero?

Las autoridades explicaron que la interrupción de esta pensión se debe al cierre del periodo de pagos del primer bimestre, un procedimiento común que se aplica cada año. Remarcaron que no se trata de un recorte presupuestal ni de un retraso fuera de lo habitual.

Desde el Banco del Bienestar informaron que las asistencias económicas no se depositan de forma mensual, lo que explica la ausencia de pagos durante este mes.

Calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

El próximo pago está programado para marzo, cuando inicia el siguiente bimestre. En ese periodo, los pensionados recibirán nuevamente el monto completo, siguiendo el calendario que se publicará en su momento.

Las fechas específicas dependerán de la letra inicial del primer apellido.

Se recomienda que los beneficiarios se informen únicamente a través de canales oficiales, como comunicados institucionales y cuentas verificadas, para evitar confusión o desinformación. También sugirió revisar con frecuencia el saldo de la tarjeta y planificar los gastos considerando el esquema bimestral.