Para millones de adultos mayores, la Pensión Bienestar que otorga el Gobierno de México es un apoyo económico clave. No obstante, algunos beneficiarios podrían enfrentar la suspensión temporal de sus depósitos, lo que resulta importante prestar atención. Aunque en la mayoría de los casos el pago del programa social no se pierde de forma definitiva, sí puede detenerse por inconsistencias detectadas por las autoridades. A continuación, conoce los motivos que podrían dejarte fuera del padrón de beneficiarios y evita problemas con el dinero del dinero. Ten en cuenta los requisitos impuestos a nivel nacional. Según las reglas de operación de la Secretaría de Bienestar, una de las causas más comunes es la presencia de errores en la Clave Única de Registro de Población (CURP). Cualquier dato incorrecto, ya sea en este documento o en el acta de nacimiento, puede ocasionar que el sistema bloquee el depósito, como medida para evitar duplicidades o registros indebidos. Otro motivo frecuente es no haber retirado la tarjeta del Banco del Bienestar, ya que sin una cuenta activa no es posible realizar el pago. También pueden influir situaciones como: Si el pago no llega, lo más importante es actuar de inmediato y evitar intermediarios o posibles fraudes, ya que todos los trámites son gratuitos. La Secretaría de Bienestar recomienda comunicarse a la Línea de Bienestar (800 639 42 64) para obtener una primera orientación. Se recomienda llevar: En el módulo, el personal revisará el estatus del beneficiario, actualizará los datos y explicará la causa de la suspensión. Es importante solicitar un comprobante o folio del trámite para dar seguimiento al caso. Mantener los datos personales actualizados y atender cualquier aviso oficial es fundamental para no perder el apoyo económico. También se aconseja retirar la tarjeta bancaria cuando corresponda y estar atento a las visitas domiciliarias, ya que esto ayuda a evitar inconsistencias en el sistema. Cabe destacar que la Pensión Bienestar está dirigida a personas mayores de 65 años. En el caso de las mujeres, existe la posibilidad de incorporarse desde los 60 años mediante el programa Mujeres Bienestar. El registro se realiza de manera bimestral y es indispensable para ingresar al padrón y comenzar a recibir el apoyo. Presentar documentación correcta desde el inicio es clave para evitar retrasos o bloqueos en los pagos.