El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció un cambio importante en el pago de la pensión de mayo de 2026, no solo por el ajuste en la fecha de depósito, sino también por la posibilidad de que algunos beneficiarios enfrenten la suspensión o cancelación del apoyo. Según el calendario oficial, el depósito no se realizará el 1 de mayo, como es habitual, debido al feriado por el Día del Trabajo. En su lugar, el pago se efectuará el lunes 4 de mayo. Aun así, las autoridades señalaron que no todos los pensionados cobrarán el dinero, especialmente aquellos que presenten irregularidades en su situación. Conoce los detalles de esta disposición y evita problemas con el cobro del dinero. Ten en cuenta los requisitos impuestos por las autoridades para acceder a la prestación. No hay un anuncio de cancelación masiva de pensiones. Sin embargo, existe un marco legal que permite al IMSS suspender o retirar pagos de manera individual cuando se detectan incumplimientos. Esto se respalda en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avalan esta facultad en casos donde se comprueben inconsistencias o irregularidades. Entre los motivos más frecuentes por los que podría suspender una pensión se encuentran errores o inconsistencias en datos personales como: También se contemplan casos de simulación laboral o fraude, por ejemplo, el uso de empresas inexistentes para sumar semanas o aumentos salariales artificiales antes del retiro. Otra causa común es reincorporarse al trabajo formal sin notificar al IMSS o hacerlo bajo un esquema incompatible con la pensión. Asimismo, pueden presentarse problemas cuando no se cumplen requisitos específicos, como en pensiones por invalidez sin seguimiento médico o cambios no reportados en el estado civil en casos de viudez. También influyen inconsistencias en registros oficiales, como fallas en la comprobación de supervivencia o en la actualización de datos biométricos, además de posibles cobros indebidos o la combinación de beneficios que no son compatibles entre sí. Durante 2026, el organismo reforzó sus mecanismos de verificación mediante el cruce de información con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Registro Nacional de Población, lo que permite detectar irregularidades con mayor precisión. Incluso errores menores pueden activar revisiones automáticas que deriven en la suspensión temporal o definitiva del pago. Si el depósito de la pensión no se refleja el 4 de mayo, se recomienda revisar que los datos personales estén actualizados, confirmar que no haya cambios en la situación laboral o legal y acudir a la subdelegación del IMSS para solicitar una aclaración. En muchos casos, cuando se trata de errores administrativos, la suspensión puede corregirse. En general, el pago de la pensión está garantizado para la mayoría de los beneficiarios, pero mantener la información en orden y cumplir con los requisitos legales será clave para evitar contratiempos en la recepción de este ingreso.