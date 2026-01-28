El miércoles 28 de enero se encuentra marcado en el calendario que difundió el Banco del Bienestar como el último día de depósito de uno de los apoyos económicos más conocidos de México: la Pensión para el Bienestar.

Aquellos adultos mayores que se encuentren registrados para recibir esta asistencia y no hayan cobrado aún, deberán atender a sus propias cuentas bancarias.

La Secretaría del Bienestar permite que los ciudadanos del país que más lo necesiten puedan acceder a un ingreso bimestral para afrontar sus distintos gastos. Para los aspirantes a integrar la lista de beneficiarios, se les aconseja estar al corriente de los requisitos necesarios para ser considerados elegibles.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la Pensión Bienestar?

Como parte de los Programas del Bienestar, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es una de las más solicitadas en el territorio azteca.

El Banco del Bienestar confirmó el último depósito para todos los jubilados del país que cobren la Pensión Bienestar. (Foto: Archivo)

El Gobierno mexicano abre permanentemente períodos de inscripción para quienes lo necesiten. Aquellos habitantes que busquen anotarse, deberán tomar nota de los requisitos a cumplir:

Este apoyo financiero forma parte de los Programas del Bienestar que asigna el Gobierno de México a los sectores de la población más vulnerables.

Tener 65 años o más .

Presentar acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.

Télefono de contacto celular y de casa.

¿Quiénes cobran el miércoles 28 de enero y cuándo volverán los depósitos?

El miércoles 28 de enero se encuentra fijado como el último día de depósito de la Pensión Bienestar correspondiente al primer bimestre de 2026.

Quienes aún no recibieron sus depósitos son aquellos jubilados cuyos apellidos inician con las letras W, X, Y y Z.

Cabe recordar que las asistencias gubernamentales que otorga el Gobierno mexicano se organizan bajo un esquema de orden alfabético. Esto quiere decir que cada beneficiario tiene asignada una fecha del mes para cobrar según la letra inicial de su primer apellido.