Hace unos días, el Banco del Bienestar comunicó un anuncio negativo dirigido a sus afiliados: el depósito de 6,400 correspondiente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores quedará suspendido temporalmente. A continuación, te contamos los motivos.

El miércoles 28 de enero termina el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, por lo que sus beneficiarios no recibirán dinero hasta el próximo bimestre. Fuente: Shutterstock.

El Banco del Bienestar suspenderá su pago más importante en febrero

La suspensión del pago de 6,200 pesos se aplicará a partir de febrero y responde a la conclusión del calendario oficial correspondiente con el primer bimestre del año (enero–febrero), el cual se organiza de manera alfabética. En este esquema, los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las letras W, X, Y y Z son los últimos en recibir el depósito.

Tras el miércoles 28 de enero, no se realizarán nuevos depósitos en las cuentas bancarias de los titulares hasta el siguiente periodo de pago, que abarcará el bimestre marzo–abril. Este procedimiento forma parte de la operación regular del programa social y se repite cada año, por lo que no implica un retraso extraordinario.

No obstante, la pausa en los pagos puede representar un desafío para algunos adultos mayores, quienes deberán administrar cuidadosamente sus recursos para cubrir sus gastos más básicos durante este lapso.

El próximo depósito será en marzo, con el comienzo de un nuevo bimestre. Fuente: Gobierno de México.

Cuándo se depositará el próximo pago de 6,400 pesos del Banco del Bienestar

El próximo depósito está programado para marzo, mes en que comenzará el siguiente bimestre (marzo-abril). Es justamente por ese motivo que los usuarios volverán a recibir el monto completo de 6,400 pesos , pero aún no se conoció fecha exacta. Lo único que se sabe es que será conforme con el calendario de pagos que se dé a conocer en el momento.

Por ello, el Banco del Bienestar solicitó a los clientes consultar con frecuencia los canales oficiales. Pero no sólo para conocer información importante relacionada con los depósitos, sino también para evitar confusiones o caer en información falsa.

Asimismo, recordó revisar constantemente el saldo de la Tarjeta Bienestar y planear los gastos del bimestre con anticipación, considerando que el siguiente pago no llegará hasta el próximo mes.

Por último, reiteró que ningún beneficiario perderá el apoyo económico, ya que la suspensión es temporal y forma parte del funcionamiento normal del programa social.

Pensión del Bienestar: cómo fue el calendario de pagos de enero 2026

El calendario de pagos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente a enero de 2026 se aplicó conforme con el esquema habitual por orden alfabético de la siguiente manera: