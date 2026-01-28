El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un plan de revisión para controlar a las llamadas “factureras” en México, con el fin de combatir la evasión fiscal. Las autoridades harán visitas domiciliarias a empresas y personas físicas para lograr el objetivo.

En el marco del Plan Maestro 2026, el organismo presentó los detalles de la revisión fiscal que hará a lo largo del año para identificar a quienes participen de la compraventa de comprobantes falsos. El foco estará puesto en hacer el cobro de las contribuciones omitidas y alcanzar una nueva meta histórica de recaudación de un total de 5.8 billones de pesos para el ejercicio fiscal corriente.

El SAT irá contra las factureras con evasión fiscal en México

Según adelantaron, los contribuyentes con facturas falsas tendrán un plazo de 30 días para corregir su situación económica.

¿Qué consecuencias tiene la evasión fiscal?

El SAT tiene la facultad de presentar una denuncia ante el Ministerio Público, conforme al nuevo tipo penal, siempre y cuando se compruebe que la operación en cuestión emite facturas falsas. De acreditarse la actividad delictiva, las autoridades continuarán con el procedimiento administrativo correspondiente.

Asimismo, se negará la inscripción de empresas al Registro Federal de Contribuyentes cuando detecte que su representante, socio o accionista participó en empresas que emitieron comprobantes fiscales falsos.

¿Cuándo te empieza a investigar el SAT?

Dentro del plan de revisión fiscal se contempla la investigación en caso de:

Celebren operaciones con factureras o nomineras.

Presenten pérdidas fiscales recurrentes.

Simulen o apliquen ilegalmente deducciones.

Obtengan ingresos que no sean declarados.

Abusen de estímulos fiscales.

Presenten inconsistencias entre lo que compran y lo que venden.

¿En qué zonas de México atiende el SAT?

En 2026, el organismo ampliará su presencial para optimizar los procesos y tiempos de trámites y servicios. Las zonas beneficiadas serán las siguientes:

Baja California

Baja California Sur

Ciudad de México

Jalisco

Michoacán

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Yucatán

Asimismo, fortalecerá el programa Oficina Móvil en las 32 entidades del país. Habrá orientación exclusiva para quienes necesiten ayuda con la situación fiscal, así como también con los derechos y obligaciones pertinentes.