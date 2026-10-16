Alumnos en las escuelas del Estado de Guerrero: niños y niñas estudiando en México.

En un reciente comunicado en conjunto entre el Gobierno del estado de Guerrero y su Secretaría de Educación, ambas autoridades confirmaron la suspensión de clases y actividades administrativas en todo el estado de Guerrero y en ambos turnos para mañana viernes 16 de octubre debido a los efectos del huracán Trudy.

“En atención al acuerdo del Consejo Estatal de Protección Civil de Guerrero, ante los efectos asociados al Huracán “Trudy”, y con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad escolar, se suspenden las actividades académicas y administrativas en TODO EL ESTADO, en todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas, en ambos turnos, para este viernes 16 de octubre de 2026″, reza el comunicado emitido por el Gobierno de Guerrero.

Imagen satelital del huracán Trudy: pronóstico del SMN para Guerrero. SMN

Las autoridades piden extremar precauciones ante la llegada del huracán Trudy

Ante los efectos que pueda llegar a dejar el paso del huracán Trudy, el estado de Guerrero y la Secretaría de Educación pidieron a toda la comunidad, maestros, alumnos y padres, “extremar precauciones, atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales” .

En caso de que las escuelas y demás planteles educativos deben ser usados como refugio ante la magnitud y fuerza del huracán Trudy, las autoridades exhortaron a directores y responsables de las escuelas a que estén listos para “facilitar” los establecimientos en caso tal de emergencia.

Suspensión de clases en Guerrero por el paso del huracán Truby para el 16 de octubre. Gobierno de Guerrero

Prepara para actuar ante las lluvias y los vientos fuerte

“Ante vientos fuertes y lluvias, asegura objetos en azoteas y balcones, evita árboles y andamios, y conduce con precaución y luces encendidas. ¡Protege a tu familia! Ante riesgos, llama al 911″, indicó la Secretaría de Guerrero, y acercó las siguiente recomendaciones.

Aléjate de casas viejas o en mal estado

NO pases por debajo de andamios o edificios en construcción

Apártate de cableado eléctrico

Evita transitar por parques o avenidas arboladas

Maneja despacio y con precaución

Guarda o retirar objetos que se pueda caer de balcones o azoteas

Huracán Trudy está en categoría 1 en escala Saffir-Simpson a 380 km al suroreste de Acapulco

Niños estudiando en un día normal en el Estado de Guerrero. Secretaría de Educación de Guerrero

La Conagua actualizó la información del estado del huracán Trudy y confirmó que está en categoría | y se localiza ahora a 380 km al suroreste de Acapulco, Guerrero.

Según el reporte del SMN, el ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y un desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 km/h, reforzando la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste de México.