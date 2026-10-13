Así estará el clima en México este martes 13 de octubre, según el SMN.

Para el martes 13 de octubre se prevén lluvias en gran parte de México, con acumulados de 75 a 150 mm en el centro de Sinaloa, además de viento, oleaje y temperaturas máximas de hasta 40 °C en distintas regiones del país.

El pronóstico también contempla temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de varias entidades.

El pronóstico contempla temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles. rawpixel.com / Teddy Rawpixel

¿Cómo estará el clima esta 13 de octubre?

Entre los fenómenos que influirán en las condiciones del tiempo se encuentran los ciclones tropicales Simon y Rachel, el frente frío 2, canales de baja presión y una onda tropical. Sus efectos se concentrarán principalmente en el noroeste, occidente, centro, sur y sureste de México.

Para el martes 13 de octubre, el pronóstico del SMN ubica a Simón como tormenta tropical en tierra, a 50 kilómetros al nor-noreste de Mazatlán, Sinaloa, a las 06:00 horas. Según esa proyección, el miércoles 14 sus remanentes estarían en tierra, a 195 kilómetros al nor-noroeste de esa ciudad. En cuanto a Rachel, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) pronosticó que se volvería post-tropical al avanzar tierra adentro y se disiparía hacia el martes.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): centro de Sinaloa.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): sureste de Chihuahua y norte y oeste de Durango.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Michoacán, Colima, oeste del Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, suroeste de Oaxaca y sur de Veracruz.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, oeste y sur de Zacatecas, norte y oeste de Coahuila, Nayarit, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento y oleaje

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Sinaloa.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

También se prevé viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en 18 entidades, entre ellas Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Veracruz.

Cuáles serán las temperaturas