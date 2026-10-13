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Para el martes 13 de octubre se prevén lluvias en gran parte de México, con acumulados de 75 a 150 mm en el centro de Sinaloa, además de viento, oleaje y temperaturas máximas de hasta 40 °C en distintas regiones del país.

El pronóstico también contempla temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles en zonas serranas de varias entidades.

El pronóstico contempla temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles.
El pronóstico contempla temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles.rawpixel.com / Teddy Rawpixel

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¿Cómo estará el clima esta 13 de octubre?

Entre los fenómenos que influirán en las condiciones del tiempo se encuentran los ciclones tropicales Simon y Rachel, el frente frío 2, canales de baja presión y una onda tropical. Sus efectos se concentrarán principalmente en el noroeste, occidente, centro, sur y sureste de México.

Para el martes 13 de octubre, el pronóstico del SMN ubica a Simón como tormenta tropical en tierra, a 50 kilómetros al nor-noreste de Mazatlán, Sinaloa, a las 06:00 horas. Según esa proyección, el miércoles 14 sus remanentes estarían en tierra, a 195 kilómetros al nor-noroeste de esa ciudad. En cuanto a Rachel, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) pronosticó que se volvería post-tropical al avanzar tierra adentro y se disiparía hacia el martes.

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): centro de Sinaloa.
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): sureste de Chihuahua y norte y oeste de Durango.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Michoacán, Colima, oeste del Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, suroeste de Oaxaca y sur de Veracruz.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, oeste y sur de Zacatecas, norte y oeste de Coahuila, Nayarit, Aguascalientes, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento y oleaje

  • Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Sinaloa.
  • Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

También se prevé viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en 18 entidades, entre ellas Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Veracruz.

Cuáles serán las temperaturas

  • Máximas de 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.
  • Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.