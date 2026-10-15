Alcaldía de Benito Juárez: el equipo de Protección Civil 360 y DGSU retirán más de 10 árboles caídos por las fuertes lluvias en diferentes colonias.

La Alcaldía de Benito Juárez tiene publicado en su sitio web los requisitos que los habitantes de sus colonias deben reunir para iniciar la solicitud de la indemnización por daños causados por caída de árboles derivados de fenómenos hidrometeorológicos.

Durante la temporada de lluvias uno de los fenómenos más frecuentes es la caída de árboles que afectan a familias que se ven obligados a tener que reparar sus casas o autos. Para todos ellos, el Gobierno de la CDMX y sus 16 alcaldías ofrece el seguro que les permite acceder a la indemnización por daños causados por caída de árboles.

El trámite se debe hacer de forma presencial y cumplir con 4 requisitos claves al momento de documentar el accidente.

Registro y remoción de árboles caídos en la Alcaldía de Benito Juárez en julio del 2026. Alcaldía de Benito Juárez

Dónde solicitar una indemnización por daños a autos y casas en la Alcaldía de Benito Juárez

En primer lugar, según señala el documento de la Alcaldía de Benito Juárez, el daño debió ser causado por efectos de fenómenos hidrometeorológicos. La persona afectada deberá presentarse en la oficina de Seguros y Siniestros de la Alcaldía Benito Juárez, en el edificio anexo a la sede, 2 piso, ubicada en Av. División del Norte 1611, Colonia Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310 entre las 09:00 y las 15:00 horas.

El personal encargado de recibir el caso hará una evaluación de la documentación a presentar para poder “determinar el daño y la procedencia” y así proceder conforme lo indica la “normativa aplicable y las características propias del siniestro”.

Caída de árboles en Alcaldía de Benito Juárez. Protección Civil y DGSU retiran áboles caídos por lluvias. Alcaldía de Benito Juárez

Documentación a presentar para solicitar el indemnización por daños a autos y casas

Para que los funcionarios encargados de recibir la solicitud de indemnización en la oficina de Seguros y Siniestros de la Alcaldía de Benito Juárez, estos son los 4 requisitos a cumplir:

Copia de credencial para votar

Evidencia del daño

Ubicación

Fecha del accidente

En el caso que el daño haya sido ocasionado en autos sobre las vías primarias, la Alcaldía de Benito Juárez indica que el proceso le corresponde a la Secretaría de Obras y Servicios, cuyos requisitos serán competencia de dicha entidad gubernamental.