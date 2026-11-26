Los requisitos varían según la entidad: en Sonora, el certificado médico debe tener una antigüedad máxima de tres meses.

Renovar la licencia de conducir puede requerir documentación adicional para los adultos mayores en algunos estados de México.

Las reglas de tránsito locales establecen condiciones específicas para acreditar que los automovilistas conservan las capacidades físicas y mentales necesarias para manejar.

En Nuevo León, Nayarit y Sonora , las personas de 70 años o más deben presentar un certificado médico para renovar su licencia.

¿Cuáles son las condiciones en cada estado?

En Nuevo León, el artículo 14 de la Ley que Regula la Expedición de Licencias para Conducir establece que los solicitantes de 70 años o más deben acreditar su estado de salud.

Para hacerlo, tienen que presentar un certificado médico reciente, expedido por una institución de salud legalmente establecida o por un profesional autorizado por el municipio que cuente con cédula profesional.

El documento debe acreditar que la persona tiene condiciones físicas y mentales apropiadas para conducir. Entre los aspectos que contempla la normativa se encuentran la agudeza visual y auditiva.

En Nayarit, la Secretaría de Movilidad establece que los conductores de 70 años o más deben presentar un certificado médico tanto para obtener por primera vez como para renovar la licencia.

El documento puede ser expedido por una institución de salud pública o privada y debe especificar que la persona es apta para conducir.

Por su parte, Sonora exige un certificado médico de aptitud física y mental para los conductores de 70 años o más que realicen trámites de renovación o reposición por robo o extravío.

El documento debe ser expedido por un médico con cédula profesional y tener una antigüedad no mayor a tres meses.

Las autoridades estatales buscan comprobar que los conductores conservan las condiciones físicas y mentales necesarias para manejar. Fuente: Magnific

¿Qué deben tener en cuenta los conductores adultos mayores?

Los requisitos no son idénticos en las tres entidades.

Por eso, antes de iniciar el trámite, los conductores deben consultar las condiciones establecidas por la autoridad de su estado y verificar que el certificado médico cumpla con las especificaciones correspondientes.

Estas disposiciones buscan acreditar la aptitud para conducir y no implican, por sí mismas, que exista una edad máxima para obtener o renovar una licencia.