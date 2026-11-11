La SEP de Baja California Sur anunció la suspensión de clases por la carrera internacional SCORE Baja 1000.

El Gobierno y la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur anunciaron la suspensión de labores escolares en ambos turnos de las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

La medida de última hora comenzará este jueves 12 de noviembre en el municipio de Los Cabos, con el objetivo de evitar riesgos y proteger la seguridad de estudiantes y docentes durante la carrera internacional SCORE Baja 1000 “Cabo a Cabo”.

El aviso oficial establece que el viernes 13 de noviembre la suspensión se extenderá a los cinco municipios de la entidad para un total de seis municipios de este estado sin clases. De esta manera, las autoridades educativas determinaron dos fechas para interrumpir las actividades escolares, de acuerdo con el desarrollo del evento deportivo.

Los Cabos suspenderá las actividades escolares este jueves 12 de noviembre en ambos turnos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Dónde se suspenden las clases este jueves 12 de noviembre?

La SEP estatal confirmó que este jueves 12 de noviembre no habrá clases en ninguno de los dos turnos en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos ubicadas en el municipio de Los Cabos.

La disposición busca prevenir situaciones de riesgo durante las actividades de la competencia internacional SCORE Baja 1000.

La autoridad educativa explicó que la decisión responde a la seguridad de estudiantes y docentes ante el desarrollo de la carrera. Por ello, las familias deberán tomar en cuenta la suspensión de actividades escolares durante toda la jornada del jueves en este municipio de Baja California Sur.

Escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos suspenderán labores por motivos de seguridad. Gobierno Baja California Sur

Viernes 13 de noviembre sin clases en 5 municipios según la SEP de BCS

El viernes 13 de noviembre la suspensión de labores escolares se aplicará en los cinco municipios de Baja California Sur, también en ambos turnos y en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

Los municipios son: Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé. Por otro lado, la SEP recomendó a las familias disfrutar del espectáculo deportivo con precaución y responsabilidad.