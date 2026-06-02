La inauguración del Mundial 2026 traerá cambios importantes para miles de estudiantes en México. Las autoridades educativas confirmaron que el próximo 11 de junio habrá suspensión de clases para un grupo específico de alumnos, con motivo del partido inaugural que se disputará en el Estadio Ciudad de México.

La medida busca facilitar la participación en uno de los eventos deportivos más importantes del año y coincide con el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. Sin embargo, no aplicará para todos los estudiantes del país.

Confirmado: estos estudiantes no tendrán clases el 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) autorizó la suspensión de clases el jueves 11 de junio, fecha en la que se llevará a cabo el partido inaugural del Mundial 2026.

La medida aplicará para los alumnos de escuelas públicas de educación básica, secundaria y nivel medio superior ubicadas en la Ciudad de México . De esta manera, miles de estudiantes podrán disfrutar de la jornada histórica en la que México volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo.

Las autoridades aclararon que la suspensión corresponde únicamente al día de la inauguración y no implica modificaciones adicionales al calendario escolar vigente.

SEP confirma suspensión de clases por el partido inaugural del Mundial 2026. Fuente: FIFA

¿La suspensión de clases también aplicará en Monterrey y Guadalajara?

Aunque México contará con tres ciudades sede durante el Mundial 2026, por ahora la suspensión de clases fue confirmada únicamente para la Ciudad de México.

Clara Brugada señaló que será la SEP la encargada de determinar si la medida se extenderá a Monterrey y Guadalajara, donde también se disputarán encuentros del torneo. Hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme un descanso escolar en esas entidades.

La expectativa se mantiene debido a que Guadalajara recibirá actividad mundialista el mismo 11 de junio, mientras que Monterrey albergará sus primeros partidos días después.