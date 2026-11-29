Sargablock recolecta el sargazo que llega al Caribe mexicano para convertirlo en ladrillos y reducir los costos de construir viviendas.

El emprendedor mexicano Omar Vázquez desarrolló Sargablock, un proyecto que transforma el sargazo que llega a las playas de Quintana Roo en ladrillos para construir casas. Precisamente, impulsó esta iniciativa con el objetivo de aprovechar una macroalga que afecta al Caribe mexicano y convertirla en un material de construcción alternativo.

Según declaraciones del desarrollador recogidas en medios, estos bloques podrían reducir hasta un 40% el costo de las viviendas, aunque esta cifra no cuenta con una comparación independiente que la confirme. El proyecto fue documentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

¿Quién es Omar Vázquez y cómo surgió Sargablock?

Vázquez es el creador de Sargablock, una iniciativa que surgió en Puerto Morelos, Quintana Roo, para aprovechar el sargazo acumulado en las costas del Caribe mexicano.

De acuerdo con el PNUD, el emprendedor comenzó a trabajar con esta macroalga y encontró una alternativa para transformarla en bloques de construcción. Inspirado en las casas de adobe que conoció durante su infancia, desarrolló una fórmula que permitió fabricar piezas para levantar viviendas.

La primera casa construida con este material fue bautizada como Angelita, en homenaje a su madre. De esta manera, el proyecto fue documentado por el PNUD, que también apoyó la iniciativa para ampliar su capacidad de producción.

Cada 2.000 bloques de Sargablock aprovechan más de 20 toneladas de sargazo y se fabrican con una mezcla que incluye 40% de esta macroalga. Fuente: Instagram - @sr.sargazo

Así se hacen los ladrillos de sargazo para construir casas

Los Sargablocks se fabrican con una mezcla que, según la fórmula descrita por el PNUD en 2020, contiene 40% de sargazo y 60% de otros materiales orgánicos .

Para producirlos, Vázquez adaptó una máquina originalmente utilizada para fabricar ladrillos de adobe. Según la publicación del organismo internacional, el equipo podía producir hasta 1,000 bloques diarios, que posteriormente se secaban al sol.

En ese sentido, el emprendedor explicó que el proceso incluye recolectar el sargazo, lavarlo, secarlo y molerlo antes de combinarlo con los demás componentes y compactarlo mediante una prensa.

El sargazo permite ahorrar hasta un 40% en la construcción de una casa tradicional

Omar señaló que construir viviendas con estos bloques puede representar un ahorro de entre 30% y 40% frente a métodos tradicionales, según una entrevista publicada por SIPSE en julio de 2022.

El desarrollador también ha destacado las propiedades térmicas y acústicas del material, que busca contribuir a mantener condiciones de temperatura más confortables en las viviendas.

El sargazo podría convertirse en un recurso últil para la construcción

En principio, el proyecto ha sido utilizado para levantar viviendas en Quintana Roo. Por ejemplo, en 2023, N+ informó que se habían construido 15 casas con Sargablock. Además de su aplicación en viviendas, la iniciativa busca aprovechar el sargazo que llega a las playas y convertirlo en un recurso para la construcción.

Según el PNUD, por cada 2,000 bloques utilizados en una construcción se pueden aprovechar más de 20 toneladas de esta macroalga.