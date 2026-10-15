El programa estatal de la Gobernación de Nuevo León tiene activo el programa “+Que 1 Beca”, un beneficio al que pueden acceder todos los jóvenes de entre 12 y 29 años interesados en iniciar o continuar con sus estudios en instituciones de secundaria y universitarios. El trámite no tiene ningún costo, se puede realizar en línea o presencial y la respuesta se dará de 5 a 7 días hábiles según aclaró el Gobierno.

El único documento que exige la postulación al programa “+Que 1 beca” es tener la CURP. Todos los jóvenes en Nuevo León que estén interesados y necesiten un apoyo de beca para continuar o iniciar sus estudios, podrán solicitar el beneficio el cual puede ir desde un 10% hasta un 85% en la beca.

El programa +que 1 beca del estado de Nuevo León está vigente. Magnific

Solicitud de “+Que 1 beca”, on line y presencial

Quién busca acceder a la beca “+Que 1 beca” para continuar o iniciar sus estudios podrá hacerlo de las dos siguientes formas:

On line en el sitio web https://nlinea.nl.gob.mx/modules/ventanillaDigital/procedures/que1Beca en la opción que dice “Iniciar trámite” de la parte derecha lateral de la página. Presencial en las oficinas del Instituto Estatal de la Juventud, INJUVE, allí deben dirigirse a la Dirección de Desarrollo Institucional. Calle Santiago Tapia número 1129, en Monterrey, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

La carta de petición de la Beca “+Que 1 beca” llegará entre 5 y 7 días hábiles luego de la solicitud y se deberá presentar de forma directa en el departamento de becas de la escuela o universidad.

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, le entrega la tarjeta a mueres del programa Ayudamos a las Mujeres en Santiago. Gobierno de Nuevo León

“+Que 1 beca” abarca convenio con más de 100 instituciones del sector público y privado

Los interesados podrán acceder a becas para escuelas y licenciaturas. El programa permite elegir en el formulario entre más de 100 instituciones públicas y privadas en los 51 municipios de Nuevo León.

Entre las universidades se encuentran:

Universidad Tecnológica “Santa Catarina”

Universidad Tecnológica “General Mariano Escobedo”

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León (CECyTENL)

Universidad Ciudadana de Nuevo León

Universidad Tecnológica “Cadereyta”

Universidad Interamericana del Norte

UNIVERSIDAD UNID

Universidad del Norte A.C.

Instituto de Estudios Superiores SPENTA México

Universidad INSUCO

Las preparatorias van desde la Preparatoria No. 1, Unidad Apodaca Universidad Autónoma de Nuevo León, pasando por la Preparatoria No.10, Unidad Dr. Arroyo Universidad Autónoma de Nuevo León, y la Preparatoria No. 25, Unidad Salinas Victoria Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras más.

En el caso de los estudiantes que vayan a solicitar la beca para continuar estudios universitarios ya iniciados deberán indicar en qué semestre o tetramestre sería inscripto, ejemplo y en mayúsculas. SÉPTIMO SEMESTRE.

Las becas van desde un 10% hasta un 85%. Entre las instituciones con la beca de mayor porcentaje entregado se encuentran las de idiomas como Relaciones Culturales, Idiomas en Serio, One on One y Plataforma Altissia, dentro del programa Lengua Joven ofrecen un 85% de descuento.

“El programa + QUE 1 BECA se encuentra activo de manera indefinida, ya que al atender tramites de escuelas/universidades públicas y privadas nos acoplamos a los calendarios asignados por los planteles”, aseveró el Gobierno de Nuevo León y recordó que el acceso a la Universidad de Nuevo León es gratuito.