El programa estatal de la Gobernación de Nuevo León tiene activo el programa “+Que 1 Beca”, un beneficio al que pueden acceder todos los jóvenes de entre 12 y 29 años interesados en iniciar o continuar con sus estudios en instituciones de secundaria y universitarios. El trámite no tiene ningún costo, se puede realizar en línea o presencial y la respuesta se dará de 5 a 7 días hábiles según aclaró el Gobierno.
El único documento que exige la postulación al programa “+Que 1 beca” es tener la CURP. Todos los jóvenes en Nuevo León que estén interesados y necesiten un apoyo de beca para continuar o iniciar sus estudios, podrán solicitar el beneficio el cual puede ir desde un 10% hasta un 85% en la beca.
Solicitud de “+Que 1 beca”, on line y presencial
Quién busca acceder a la beca “+Que 1 beca” para continuar o iniciar sus estudios podrá hacerlo de las dos siguientes formas:
- On line en el sitio web https://nlinea.nl.gob.mx/modules/ventanillaDigital/procedures/que1Beca en la opción que dice “Iniciar trámite” de la parte derecha lateral de la página.
- Presencial en las oficinas del Instituto Estatal de la Juventud, INJUVE, allí deben dirigirse a la Dirección de Desarrollo Institucional. Calle Santiago Tapia número 1129, en Monterrey, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.
La carta de petición de la Beca “+Que 1 beca” llegará entre 5 y 7 días hábiles luego de la solicitud y se deberá presentar de forma directa en el departamento de becas de la escuela o universidad.
“+Que 1 beca” abarca convenio con más de 100 instituciones del sector público y privado
Los interesados podrán acceder a becas para escuelas y licenciaturas. El programa permite elegir en el formulario entre más de 100 instituciones públicas y privadas en los 51 municipios de Nuevo León.
Entre las universidades se encuentran:
- Universidad Tecnológica “Santa Catarina”
- Universidad Tecnológica “General Mariano Escobedo”
- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León (CECyTENL)
- Universidad Ciudadana de Nuevo León
- Universidad Tecnológica “Cadereyta”
- Universidad Interamericana del Norte
- UNIVERSIDAD UNID
- Universidad del Norte A.C.
- Instituto de Estudios Superiores SPENTA México
- Universidad INSUCO
Las preparatorias van desde la Preparatoria No. 1, Unidad Apodaca Universidad Autónoma de Nuevo León, pasando por la Preparatoria No.10, Unidad Dr. Arroyo Universidad Autónoma de Nuevo León, y la Preparatoria No. 25, Unidad Salinas Victoria Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otras más.
En el caso de los estudiantes que vayan a solicitar la beca para continuar estudios universitarios ya iniciados deberán indicar en qué semestre o tetramestre sería inscripto, ejemplo y en mayúsculas. SÉPTIMO SEMESTRE.
Las becas van desde un 10% hasta un 85%. Entre las instituciones con la beca de mayor porcentaje entregado se encuentran las de idiomas como Relaciones Culturales, Idiomas en Serio, One on One y Plataforma Altissia, dentro del programa Lengua Joven ofrecen un 85% de descuento.
“El programa + QUE 1 BECA se encuentra activo de manera indefinida, ya que al atender tramites de escuelas/universidades públicas y privadas nos acoplamos a los calendarios asignados por los planteles”, aseveró el Gobierno de Nuevo León y recordó que el acceso a la Universidad de Nuevo León es gratuito.