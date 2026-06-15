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La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó dentro del calendario escolar 2025-2026 la suspensión de actividades escolares para el viernes 26 de junio en todo el país.
La medida aplica para estudiantes de educación básica, es decir, nivel preescolar, primaria y secundaria, por lo que millones de alumnos no deberán presentarse a clases ese día.
Consejo Técnico Escolar: la razón oficial detrás de la suspensión de actividades
El motivo de la suspensión de clases corresponde a la realización de la última sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo. Durante estas jornadas, el personal docente y directivo se reúne para evaluar el desempeño académico, revisar estrategias pedagógicas y planificar el cierre del ciclo lectivo.
Estas reuniones están destinadas exclusivamente al trabajo interno de las escuelas, por lo que no se contempla la asistencia de alumnos. Por este motivo, las escuelas permanecen cerradas para estudiantes, aunque continúan operativas para el personal docente.
Al estar programado en viernes, este CTE genera automáticamente una pausa extendida en la actividad escolar, ya que se conecta con el fin de semana.
Un “fin de semana largo” antes del cierre del ciclo escolar 2025-2026
La suspensión del 26 de junio dará lugar a un fin de semana largo, ya que los estudiantes retomarán actividades recién la semana siguiente. Este tipo de organización del calendario escolar suele ser habitual cuando los Consejos Técnicos coinciden con los últimos días hábiles de la semana.
Tras esta fecha, el calendario entra en su tramo final. Se prevé la etapa de cierre administrativo a comienzos de julio, seguida por la entrega de calificaciones finales a mediados del mes. Finalmente, el último día de clases del ciclo 2025-2026 está programado para el 15 de julio, momento en el que comenzarán oficialmente las vacaciones de verano para educación básica.