La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó dentro del calendario escolar 2025-2026 la suspensión de actividades escolares para el viernes 26 de junio en todo el país.

La medida aplica para estudiantes de educación básica, es decir, nivel preescolar, primaria y secundaria, por lo que millones de alumnos no deberán presentarse a clases ese día.

Consejo Técnico Escolar: la razón oficial detrás de la suspensión de actividades

El motivo de la suspensión de clases corresponde a la realización de la última sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo. Durante estas jornadas, el personal docente y directivo se reúne para evaluar el desempeño académico, revisar estrategias pedagógicas y planificar el cierre del ciclo lectivo.

Estas reuniones están destinadas exclusivamente al trabajo interno de las escuelas, por lo que no se contempla la asistencia de alumnos. Por este motivo, las escuelas permanecen cerradas para estudiantes, aunque continúan operativas para el personal docente.

Al estar programado en viernes, este CTE genera automáticamente una pausa extendida en la actividad escolar, ya que se conecta con el fin de semana.

SEP confirma suspensión de clases el 26 de junio en todo el país. Fuente: Shutterstock

Un “fin de semana largo” antes del cierre del ciclo escolar 2025-2026

La suspensión del 26 de junio dará lugar a un fin de semana largo, ya que los estudiantes retomarán actividades recién la semana siguiente. Este tipo de organización del calendario escolar suele ser habitual cuando los Consejos Técnicos coinciden con los últimos días hábiles de la semana.