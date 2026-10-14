El territorio mexicano enfrenta condiciones meteorológicas adversas en ambas costas del Pacífico debido a la presencia de dos fenómenos ciclónicos activos de manera simultánea. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que “se formó la tormenta tropical Trudy a partir de la depresión tropical Veintiuno-E en el océano Pacífico”.

En paralelo, CONAGUA y el SMN indicaron que “Simón continúa como huracán categoría 1 en la escala Saffir Simpson frente a las costas de Jalisco y Sinaloa” . Estas circunstancias mantienen en alerta a las autoridades de protección civil y al Servicio Meteorológico Nacional, SMN, ante los riesgos de precipitaciones intensas, deslaves e inundaciones en las zonas vulnerables del país.

La tormenta tropical Trudy y el huracán Simón en simultáneo en zonas diferentes. SMN

“El huracán Simón ocasionará lluvias puntuales fuertes sobre Jalisco y Nayarit; mientras que la tormenta tropical Trudy originará lluvias puntuales muy fuertes sobre Oaxaca y Guerrero”, indicó el reporte más reciente del SMN.

Impacto de la tormenta tropical Trudy y regiones amenazadas

La tormenta tropical Trudy se localizó inicialmente al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, reforzando la probabilidad de lluvias y generando condiciones de riesgo en el sur y sureste del territorio nacional. Sus efectos principales comprenden:

Ubicación inicial : Su centro se situó a 560 kilómetros (km) al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 790 km al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

Intensidad : Presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 13 km/h.

Precipitaciones: Origina lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Oaxaca y Guerrero, con posibles deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Temporada de huracanes 2026 en México: Pácifico y Atlántico. SMN

Estado actual de los ciclones tropicales de la temporada en el Pacífico

De acuerdo con la infografía oficial del SMN para la temporada de ciclones tropicales 2026 en el Océano Pacífico, se registra un total observado y pronosticado que permite identificar el avance de los fenómenos.

En el semáforo y listado de la temporada, los ciclones ya desarrollados y pasados comprenden a Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevieve, Hernan, Iselle, Julio, Karina y Lowell como tormentas tropicales o huracanes previos.

Actualmente, se encuentran vigentes el huracán Simon en categoría 1 y la recién formada tormenta tropical Trudy . Por su parte, los sistemas restantes de la lista oficial (como Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke) permanecen en espera de formarse conforme avance la temporada en el océano Pacífico.

Así se forman los ciclones tropicales según el SMN

La formación de estos fenómenos meteorológicos sigue un proceso evolutivo detallado por el Servicio Meteorológico Nacional en tres etapas principales:

Etapas de un ciclón tropical: Así se forman los ciclones según el SMN. SMN

Depresión tropical | Formación: Es la primera etapa, caracterizada por vientos de 45 a 62 km/h a los cuales se les asigna un número (como ocurrió inicialmente con la depresión Veintiuno-E). Puede tardar horas o días en evolucionar hacia la siguiente fase.

Tormenta tropical | Desarrollo: Ocurre cuando los vientos alcanzan velocidades de 63 a 118 km/h. En esta fase se les asigna un nombre oficial (por ejemplo, Trudy o Simon), el cual conservan hasta su disipación total.

Huracán | Intensificación: Se alcanza cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h. En esta etapa conservan el nombre de la tormenta tropical que los originó y se clasifican en categorías del 1 al 5 de acuerdo con la intensidad destructiva de sus vientos en la escala Saffir-Simpson.