El alquiler epresenta el 16.8 % de las viviendas habitadas y cuatro de cada diez operan sin contrato vigente.

Un total de 20,6 millones de personas de 15 años o más en México, una quinta parte de esta población, necesita o planea comprar, construir o alquilar una vivienda independiente a la que habita, según reveló este martes la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2026.

El estudio, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), detalló que esta necesidad o intención está presente en el 38.6% de los 39.8 millones de hogares del país.

Tabasco (84,3 %), Veracruz (77,7 %) y Guerrero (74,5 %), en el sur y sureste del país, registraron las mayores proporciones de viviendas con problemas estructurales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La mayor demanda habitacional se registra entre la población de 30 a 44 años, con un 29%, seguida de los jóvenes de 15 a 29 años (23.1%), las personas de 45 a 59 años (17.9%) y las de 60 años o más (8.5%).

Por sexo, la proporción asciende al 24.3% entre los hombres, frente al 16,7 % entre las mujeres.

El estudio estima que en México existen 39,1 millones de viviendas particulares habitadas, de las cuales el 56.5% son propias y están totalmente pagadas, el 10.2% todavía se está pagando y el 16.8% son alquiladas.

Barreras económicas para acceder a la vivienda

La falta de recursos económicos es el principal motivo para alquilar una vivienda, con un 33.4% de los casos, seguido de que el arriendo resulta más barato que pagar un crédito hipotecario (19.1%) y la facilidad para mudarse (15.4%).

Además, de los 6.6 millones de viviendas alquiladas en México, apenas el 59.2% cuenta con un contrato vigente.

La autoconstrucción se mantiene como la principal vía de adquisición de una vivienda propia, con un 52.3%, pese a retroceder cinco puntos porcentuales respecto a 2020.

En contraste, la adquisición mediante herencias, regalos u otras vías pasó del 7.2% al 13.4% en seis años.

Asimismo, los recursos propios fueron una fuente de financiamiento para el 72.5% de las viviendas compradas o construidas, seguidos de los créditos del Infonavit (20.5%) y de las instituciones financieras privadas (8.7%).

Por sexo, la proporción asciende al 24,3 % entre los hombres, frente al 16,7 % entre las mujeres. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las deficiencias habitacionales: “El 71.4% de las viviendas propias necesita alguna reparación”

La encuesta también reveló que el 62.3% de las viviendas mexicanas presenta al menos un problema estructural, principalmente humedad, filtraciones de agua y grietas en techos o muros.

En tanto, el 71.4% de las viviendas propias necesita alguna reparación o mejora.

Tabasco (84.3%), Veracruz (77.7%) y Guerrero (74.5%), en el sur y sureste del país, registraron las mayores proporciones de viviendas con problemas estructurales.

Fuente: EFE.