La Armada de México destacó la importancia de avanzar hacia un modelo de trabajo basado en la inteligencia naval, con mayor capacidad de anticipación y respuesta.

La Armada de México avanza en un plan de modernización que contempla el desarrollo de tecnología nacional, la aplicación de inteligencia artificial (IA) y la incorporación de nuevos sistemas para fortalecer la vigilancia y la seguridad marítima. Entre sus principales proyectos se encuentra la construcción de siete patrulleros oceánicos que contarán con tecnología propia para mejorar el reconocimiento del entorno, detectar posibles amenazas y optimizar las operaciones en el mar.

El anuncio fue realizado por el secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, durante el acto conmemorativo por el 201º aniversario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, celebrado el pasado 23 de noviembre.

La Armada de México sostiene que la preparación permanente y el cumplimiento de la ley son fundamentales para responder a las responsabilidades que la Nación deposita en la institución. Fuente: SEMAR MX

Durante su intervención, el funcionario remarcó que la institución busca fortalecer sus tareas de protección de mares, puertos, aduanas e instalaciones estratégicas, además de las misiones de búsqueda y rescate, el combate a las actividades ilícitas y la asistencia a la población civil.

Patrulleros oceánicos con autonomía tecnológica

Uno de los ejes centrales del proyecto de la Armada es el desarrollo del patrullero oceánico de la clase Yucatán, un buque de nueva generación que se encuentra en construcción e incorporará sistemas tecnológicos diseñados por profesionales mexicanos.

De acuerdo con Morales Ángeles, la embarcación contará con mayores capacidades de vigilancia, reconocimiento y respuesta ante los distintos desafíos del entorno marítimo.

La integración de herramientas desarrolladas a partir de la ciencia y la ingeniería naval nacional permitirá reducir además la dependencia de tecnología extranjera y avanzar hacia una mayor autonomía operativa.

El programa de construcción contempla siete patrulleros oceánicos de esta clase, a los que se sumarán 12 patrulleros costeros y dos buques multipropósito. De esta manera, la institución busca ampliar y modernizar su flota para responder a diferentes necesidades de defensa, vigilancia y protección marítima.

El objetivo, según explicó el secretario de Marina, es consolidar una fuerza naval con mayor independencia tecnológica, capacidad de respuesta y preparación para operar en distintos escenarios. Para ello, se prevé fortalecer sus capacidades en los ámbitos marítimo, aéreo, terrestre, submarino y del ciberespacio.

La incorporación de IA en las Fuerzas Armadas

Como parte de esta estrategia de innovación, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de México (Inindetec) presentó una serie de desarrollos propios destinados a mejorar las operaciones navales.

Los proyectos se organizan en tres áreas principales:

Mando y control naval

Comunicaciones y sistemas antidrones

Sistemas autónomos multidominio

Estas tecnologías buscan ampliar las capacidades de vigilancia, procesar información del entorno y facilitar la coordinación de las unidades durante las operaciones.

Entre los desarrollos presentados se encuentran:

Radar Institucional de Navegación para Unidades de Superficie (Rinus)

Radar Institucional de Vigilancia Marítima

Sistema de Mando y Control

Sistema de Perturbación de Vehículos Aéreos No Tripulados (Sipevant)

Sistema de Monitorización y Análisis del Espectro Electromagnético (Simanem)

A estos dispositivos se suman los sistemas autónomos multidominio y las herramientas de inteligencia artificial, que forman parte del proceso de modernización tecnológica de la Armada. Su incorporación apunta a mejorar el conocimiento de la situación marítima, reforzar la detección de amenazas y brindar información útil para tomar decisiones durante las misiones.