"Tener un seguro con cobertura de Robo Total hará la diferencia sí tu vehículo es robado", señala el Gobierno de México.

Tener un auto implica también tenerlo asegurado, ¿por qué? Por varios motivos, entre ellos, porque protege tu economía ante robos, siniestros, daños, y también porque la ley lo exige, evitando así multas. Desde el 2024, según informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, el seguro para autos es obligatorio para poder circular en las carreteras federales y en algunas entidades también lo es para transitar por vialidades.

¿Cómo elegir entonces un seguro de vehículos que se adapte a la economía, necesidades y al tipo de auto que se tiene? Antes de adquirir un seguro de autos, la CONDUSEF sugiere tener en cuenta varios aspectos ya que eso determinará el costo final del seguro, ya que no todos los seguros son iguales. A tener en cuenta:

Características del vehículo

Uso que se le dará al auto

Alcance de las coberturas

Principales condiciones y exclusiones del seguro

La CONDUSEF ofrece un simulador de seguros para vehículos que se puede usar de forma gratuita ingresando a su sitio web oficial. En un ejemplo ofrecido por la entidad dependiente de la Secretaría de Hacienda, muestra un ejemplo de seguro que puede ir desde los $4,641.68 hasta los $17,105.68 pesos.

El mercado de los seguros ofrece un abanico amplio de opciones y el Gobierno pone a disposición de los dueños de vehículos un simulador gratis. Ali Aliakbari/Unsplash

Simulador del seguro de autos ofrecido por el Gobierno de México

El mercado de los seguros ofrece un abanico amplio de opciones, en especial para seguros para autos. Ingresando al sitio web de la CONDUSEF se encuentra el simulador de seguros para autos, y agrupa también tres grandes grupos de seguros:

Responsabilidad Civil: costos desde $5,033.97 hasta $6,753.37

Cobertura Amplia: costos desde $8,840.43 hasta $12.091.31

Cobertura limitada: desde $6,331.07 hasta $7,024.53

Las cotizaciones incluyen las coberturas de Asistencia Vial y Legal. La CONDUSEF remarca que el simulador es una “referencia para comparar” y que al momento de la compra con la empresa aseguradora, pueden aplicar “promociones o condiciones particulares que modifiquen los resultados presentados”.

"Solo 3 de cada 10 vehículos cuenta con seguro en nuestero país", CONDUSEF. Fuente: CONDUSEF

Datos que exige el simulador de seguros para autos de la CONDUSEF

Según datos del AMIS, difundidos por el Gobierno de México, “los vehículos más robados son: Versa, NP300 y el Aveo. En el periodo de octubre del 2020 al 2021 se presentaron 62 mil 583 robos de autos asegurados. Estado de México, Jalisco y Ciudad de México son los estados en donde más robos existieron”.

Datos del auto

Modelo

Marca

Submarca

Versión

Datos del conductor

Sexo

Edad

Código Postal

“Con el simulador de Revisa, Compara y Decide estima cuánto pagarías según tu edad, género, vehículo, zona y coberturas”, agrega la CONDUSEF.