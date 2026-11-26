El ADR 3320/2025 indica que el caso involucra a una mujer que crió a su sobrino durante más de cuatro décadas y dependía económicamente de él.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que los familiares que hayan criado y cuidado a un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden tener derecho a recibir una pensión por ascendencia, incluso si no son sus padres o abuelos biológicos.

La resolución busca proteger a quienes asumieron el papel de progenitores y dependían económicamente de la persona fallecida .

El criterio surgió del Amparo Directo en Revisión 3320/2025, resuelto por unanimidad de nueve votos el 11 de noviembre de 2025.

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre la pensión del IMSS?

El Pleno determinó que excluir a otros familiares únicamente por no ser ascendientes en línea directa puede vulnerar los derechos a la igualdad, la seguridad social y la protección de la familia.

El caso llegó al máximo tribunal por la solicitud de una mujer que había criado a su sobrino desde que tenía 12 años , después del fallecimiento de sus padres.

Ambos vivieron juntos durante más de cuatro décadas como madre e hijo y, durante los últimos 20 años, ella dependió económicamente de él.

El sobrino trabajaba como médico familiar en el IMSS y falleció en septiembre de 2019. Su tía reclamó la pensión por ascendencia prevista en el artículo 14 del Reglamento del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto.

Sin embargo, el organismo cuestionó su derecho porque no era ascendiente directo del trabajador.

La SCJN revocó la sentencia que había favorecido al IMSS y ordenó que el tribunal colegiado revisara nuevamente las pruebas para determinar si correspondía reconocer la prestación .

¿Qué familiares pueden acceder a la pensión por ascendencia?

De acuerdo con la jurisprudencia P./J. 64/2026 (12a.), la prestación puede reconocerse a familiares que hayan desempeñado el papel de madre o padre del trabajador fallecido. Para evaluar cada caso, los jueces deberán considerar:

La crianza: que el familiar haya incorporado al trabajador a su hogar desde la niñez o adolescencia y lo haya cuidado como a un hijo.

El vínculo familiar: que exista una relación de afecto, asistencia, solidaridad y apoyo mutuo.

La dependencia económica: que se acredite que el familiar dependía económicamente del trabajador fallecido.

El criterio no concede una pensión automática a cualquier persona que haya cuidado a un trabajador .

La procedencia debe determinarse mediante la valoración de las circunstancias y las pruebas de cada caso. Fuente: Suprema Corte

La jurisprudencia fue publicada el 8 de mayo de 2026 en el Semanario Judicial de la Federación y es de aplicación obligatoria desde el 11 de mayo.