De acuerdo con los artículos transitorios de la reforma, el nuevo límite comenzará a regir el 1 de enero de cada año.

A partir del 1 de enero de 2027, los trabajadores mexicanos comenzarán a tener una jornada laboral más corta , como parte de la reforma que reducirá gradualmente el límite máximo de 48 a 40 horas semanales.

La medida, impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, se aplicará por etapas durante cuatro años y busca mejorar las condiciones laborales de más de 13 millones de personas.

La modificación quedó establecida en el decreto constitucional publicado el 3 de marzo de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Posteriormente, el 1 de mayo, también se publicó la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que incorporó las nuevas reglas para organizar los horarios, regular las horas extraordinarias y registrar electrónicamente el tiempo trabajado.

¿Cuántas horas deberán trabajar a partir de enero de 2027?

La reducción no se aplicará de una sola vez, sino que avanzará dos horas por año. Llegará a las 40 horas semanales en 2030.

Los empleadores y trabajadores podrán acordar la distribución de los horarios, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación.

¿Cómo cambiará la jornada laboral y qué pasará con las horas extra?

El calendario establecido por el decreto de reforma a la LFT contempla los siguientes límites para la jornada ordinaria:

2026: máximo de 48 horas semanales.

2027: máximo de 46 horas semanales.

2028: máximo de 44 horas semanales.

2029: máximo de 42 horas semanales.

2030: máximo de 40 horas semanales.

Durante lo que resta del 2026 se mantiene el máximo de 48 horas semanales, mientras que en 2027 comenzará la primera reducción. Fuente: Gobierno de México

La reforma también establece que la reducción no podrá implicar una disminución de los salarios, las prestaciones ni los demás derechos laborales.

Qué pasará con las horas extraordinarias

En cuanto a las horas extraordinarias, durante 2027 se mantendrá un límite de nueve horas semanales, con pago adicional conforme a la LFT.

Este máximo aumentará gradualmente hasta llegar a 12 horas en 2030.

Además, los empleadores deberán registrar electrónicamente los horarios de inicio y finalización de cada trabajador y proporcionar esa información a las autoridades cuando sea requerida.