El resultado representó el noveno aumento consecutivo de la inflación general desde la primera quincena de julio.

La inflación en México alcanzó el 3,96% anual durante la primera quincena de noviembre de 2026, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El indicador avanzó frente al 3,75% registrado en la quincena previa.

El resultado representó el noveno aumento consecutivo de la inflación general desde la primera quincena de julio. Además, fue el mayor incremento observado desde la primera mitad de marzo, cuando los precios habían avanzado un 0,62 % en términos quincenales.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), los precios aumentaron 0,54% frente a la segunda quincena de octubre. La electricidad y el jitomate fueron algunos de los productos que más contribuyeron al incremento durante este periodo.

Inflación en México: qué productos impulsaron los precios

Entre los principales factores detrás del avance de la inflación en México estuvieron la electricidad y el jitomate, que juntos explicaron cerca del 89% del aumento neto de los precios durante la primera quincena de noviembre.

En sentido contrario, algunos productos y servicios registraron disminuciones que ayudaron a moderar el resultado. La cebolla tuvo una caída de 16,9%, mientras que el transporte aéreo bajó 7,81% durante la quincena.

El índice no subyacente, que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, aumentó 2,72% en términos quincenales y 4,90% anual.

Por su parte, el índice subyacente, utilizado para observar la tendencia de los precios al excluir componentes de mayor volatilidad, bajó 0,10% frente a la quincena anterior, después de haber aumentado 0,16% en la segunda mitad de octubre.

Precios de la canasta de consumo mínimo y la inflación

Los precios de la canasta de consumo mínimo, integrada por 170 bienes y servicios alimentarios y no alimentarios, aumentaron 0,83% durante la primera quincena de noviembre. El incremento fue superior al 0,54% registrado por el índice general.

En términos anuales, esta canasta presentó un aumento de 3,87%, ligeramente inferior a la inflación general de 3,96%. El indicador permite observar la evolución de un conjunto de productos y servicios considerados relevantes para el consumo de los hogares.

El resultado de noviembre también mantuvo la inflación general por encima del objetivo permanente de 3% del Banco de México, aunque dentro del intervalo de variabilidad de un punto porcentual alrededor de esa meta.

En la primera quincena de noviembre de 2025, la inflación quincenal había sido de 0,47%, mientras que la tasa anual se ubicaba en 3,61%. La evolución de 2026 muestra así un escenario de aumento de los precios respecto del mismo periodo del año anterior.