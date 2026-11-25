Para Bill Gates, invertir en formación y mantenerse actualizado en estos tres campos puede abrir nuevas posibilidades profesionales.

En la actualidad, la inteligencia artificial (IA) cambia la modalidad de trabajo y plantea nuevos interrogantes sobre el futuro de las profesiones. Mientras algunas tareas podrían quedar en manos de sistemas automatizados, otras actividades cobrarán mayor relevancia y abrirán nuevas oportunidades laborales.

En este contexto, Bill Gates, cofundador de Microsoft, compartió su perspectiva sobre los sectores que tendrán mayor proyección en los próximos años. Según publicó el empresario en su cuenta de X en 2017, “la IA, energía y ciencias biológicas son campos prometedores donde puedes tener un gran futuro”.

Bill Gates considera necesaria la preparación de las próximas generaciones para los cambios que traerá el mercado laboral. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los tres campos que Bill Gates destaca como prometedores para el futuro laboral

Bill Gates considera que los sectores de la IA, energéticos y ciencias biológicas concentrarán importantes oportunidades de crecimiento, impulsadas por los avances científicos, los desafíos ambientales y el desarrollo tecnológico. Además, son ámbitos en los que el conocimiento especializado y la capacidad de innovación seguirán teniendo un papel central.

Energía

La transición hacia fuentes más limpias y la necesidad de reducir las emisiones contaminantes impulsan la búsqueda de nuevas soluciones. En este escenario, hay perfiles que podrían tener una demanda creciente, como:

Ingenieros en energías renovables

Especialistas en eficiencia energética

Profesionales dedicados al desarrollo de redes eléctricas inteligentes

También contribuirá a optimizar los sistemas de producción y distribución, aunque seguirá siendo necesario contar con expertos que diseñen, implementen y supervisen estas tecnologías.

Ciencias biológicas

Disciplinas como la biotecnología, la genética y la biología computacional adquiere cada vez más importancia en la investigación médica y el desarrollo de nuevos tratamientos.

Los ingenieros genéticos, biólogos computacionales y especialistas en biotecnología tendrán un papel relevante en avances como:

Medicina personalizada

Prevención de enfermedades

Investigación de futuras pandemias

IA

El desarrollo de sistemas inteligentes, la robótica y el aprendizaje automático requieren profesionales capaces de diseñar, entrenar y supervisar estas herramientas. Por eso, los ingenieros en robótica, especialistas en machine learning y desarrolladores de software se perfilan como algunos de los perfiles con oportunidades de crecimiento.

Qué habilidades conviene desarrollar para trabajar en estos sectores

El avance de la inteligencia artificial no significa únicamente la desaparición de determinados puestos de trabajo. También implica la aparición de nuevas especialidades y la necesidad de adaptar los conocimientos a un mercado laboral en constante evolución.

Para aprovechar estas oportunidades, será importante:

Combinar la formación específica de cada disciplina con competencias digitales Aprender lenguajes de programación Adquirir conocimientos sobre análisis de datos Comprender los aspectos éticos vinculados al desarrollo tecnológico

A su vez, habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas y la capacidad de adaptación seguirán siendo valiosas en un entorno donde las herramientas digitales tendrán cada vez más protagonismo.