El excedente se considera ingreso gravado y queda sujeto al cálculo del ISR.

Diciembre se acerca y millones de trabajadores mexicanos esperan recibir uno de los pagos más importantes del año: el aguinaldo. Al momento del depósito es importante revisar qué parte de esta prestación está exenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Para 2026, el monto de referencia para la exención fiscal es de 3,519.30 pesos, equivalente a 30 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

De acuerdo con los criterios difundidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), el excedente queda sujeto al cálculo del impuesto .

¿Cuál es el monto del aguinaldo 2026 que está exento del ISR?

El artículo 93, fracción XIV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) contempla una exención para las gratificaciones que reciben los trabajadores durante el año. Por su parte, el SAT explica que el aguinaldo está libre de impuestos hasta por el equivalente a 30 UMA .

Para 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estableció el valor diario de esta unidad en 117.31 pesos, vigente desde el 1 de febrero. Al multiplicar esa cantidad por 30 días, se obtiene un monto exento de 3,519.30 pesos.

Los 30 UMA corresponden al criterio fiscal difundido por el SAT y la PRODECON. Fuente: Shutterstock Magnific

¿Qué pasa si el aguinaldo supera los 3,519 pesos?

Cuando el trabajador recibe un aguinaldo superior al límite de exención , el excedente se considera ingreso gravado para efectos del ISR.

Esto no significa que se aplique una tasa fija sobre esa diferencia, ya que el patrón debe calcular la retención conforme a las disposiciones fiscales correspondientes.

Los trabajadores también deben considerar estas situaciones:

Si reciben menos de 3,519.30 pesos: el monto estará dentro del límite de exención.

Si reciben exactamente 3,519.30 pesos: la totalidad de la prestación estará exenta.

Si reciben más de 3,519.30 pesos: el excedente será considerado ingreso gravado.

Si tienen dos empleos: el SAT establece que los 30 UMA exentos se aplican sobre el total de los aguinaldos recibidos de ambos patrones, no de manera independiente para cada empleador.

El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria establecida en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Los empleadores deben pagarlo antes del 20 de diciembre y garantizar un mínimo de 15 días de salario a quienes hayan trabajado durante un año completo.

Quienes tengan menos tiempo de servicio también tienen derecho a recibir la parte proporcional, independientemente de que continúen o no trabajando para la empresa al momento del pago.