La iniciativa también busca que se brinde atención médica a la cónyuge, concubina o dependiente económica del servidor público que haya dejado de prestar sus servicios.

Una iniciativa ciudadana presentada ante el Congreso del Estado de México propone que las trabajadoras embarazadas en Edomex que pierdan su empleo en el servicio público puedan utilizar los recursos de su cuenta de capitalización individual para pagar su atención médica durante la gestación y hasta el parto.

El proyecto también busca ampliar de dos a tres meses la cobertura de los servicios de salud después de la separación laboral. La medida beneficiaría a las servidoras públicas embarazadas y a las cónyuges, concubinas o dependientes económicas de los trabajadores que causen baja.

Una iniciativa en el Congreso del Edomex propone que las trabajadoras embarazadas puedan usar su fondo de retiro para pagar atención médica tras causar baja. Shutterstock

Propuesta en el Congreso Edomex busca reformar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

La propuesta de Juan Manuel Hernández Frías fue expuesta por la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), durante una sesión deliberante del Congreso mexiquense. El documento plantea reformar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

Uno de sus puntos establece que las trabajadoras embarazadas con más de dos años de antigüedad puedan utilizar los recursos disponibles en su cuenta del sistema de capitalización individual para cubrir los gastos de atención médica durante el embarazo y hasta el parto.

El mismo beneficio se extendería a los servidores públicos que hayan causado baja y quieran mantener la cobertura médica de su cónyuge, concubina o dependiente económica.

La propuesta busca ampliar de dos a tres meses la cobertura médica para las servidoras públicas que pierdan su empleo durante el embarazo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuánto tiempo conservarían el servicio médico después de dejar el empleo?

Otro cambio planteado consiste en ampliar de dos a tres meses el periodo de atención médica para las servidoras públicas que causen baja durante el embarazo. El plazo comenzaría a contar desde la fecha de su separación laboral. La misma cobertura se otorgaría a las parejas o dependientes económicos de los trabajadores que dejen de prestar sus servicios.

La iniciativa también contempla una alternativa para quienes tengan más de un año de antigüedad. En estos casos, las personas interesadas podrían continuar con el servicio médico mediante el pago de las cuotas correspondientes. Esto significa cubrir tanto la aportación que realizaban como trabajadores como la que anteriormente pagaba la institución empleadora.

Quienes acusan la baja podrían asumir ambas aportaciones: la iniciativa busca reducir los fallecimientos maternos

Actualmente, las personas servidoras públicas aportan el 4.625 por ciento de su sueldo sujeto a cotización para financiar los servicios de salud. Las instituciones públicas contribuyen con otro 10 por ciento. La iniciativa permitiría que quienes causen baja asuman ambas aportaciones para conservar la cobertura.

Las cónyuges, concubinas y dependientes económicas de servidores públicos que causen baja también podrían conservar la atención médica mediante el pago de cuotas. Fuente: Congreso Edomex

Como argumento para impulsar la reforma, el documento recupera cifras de mortalidad materna en el Estado de México. De acuerdo con datos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), citados en la publicación Temas Selectos en Obstetricia, se registraron 87 fallecimientos maternos en 2015, 72 en 2016 y 73 en 2017.