El Seguro de Desempleo de CDMX se tramita en línea con Llave CDMX y exige identificación, CURP, cartas firmadas y prueba de baja laboral.

Las personas desempleadas que viven en la Ciudad de México pueden solicitar, cuando se abra la convoctoria, el acceso al Seguro de Desempleo, un programa social que entrega un apoyo económico a quienes perdieron involuntariamente su trabajo formal y cumplen con los requisitos establecidos.

Para iniciar el trámite, los interesados deben completar una solicitud digital, presentar documentación y firmar declaraciones obligatorias. El beneficio contempla un monto de más de $3,500 pesos por mes, de acuerdo con las reglas de la convocatoria de octubre de 2026.

El registro se abre solo en las fechas que fija cada convocatoria de la STyFE, que suele durar un día. La última fue el 20 de octubre de 2026; para la próxima hay que estar atentos al sitio oficial

Este formulario deben llenarlo los desempleados de Ciudad de México para recibir un apoyo económico de más de $3,500

El trámite se denomina Solicitud de acceso al Programa Social Seguro de Desempleo de la Ciudad de México y se realiza a través de la plataforma digital habilitada por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE).

Los interesados en recibir el pago de $3,566.82 deben ingresar al portal oficial tramites.cdmx.gob.mx/desempleo y contar con una cuenta Llave CDMX para iniciar el procedimiento. La dependencia también publica las convocatorias, las reglas de operación y la documentación requerida en su sitio oficial.

Quienes perdieron su empleo formal en CDMX pueden pedir un apoyo mensual de $3,566.82 si cumplen edad, residencia y seis meses cotizados. Fuente: Magnific

Los requisitos para solicitar el apoyo económico de más de $3,500

El programa está dirigido a personas que reúnen las condiciones previstas por las autoridades capitalinas. Entre los requisitos generales publicados para 2026 se encuentran:

Residir en la Ciudad de México.

Tener entre 18 y 64 años con 9 meses cumplidos al momento de presentar la solicitud.

Haber perdido involuntariamente un empleo formal.

Acreditar al menos seis meses de trabajo formal en el periodo que establecen las reglas de operación.

Cumplir con las condiciones de incompatibilidad respecto de otros apoyos.

La STyFE contempla a personas desempleadas que fueron separadas de su empleo formal por causas ajenas a su voluntad. La elegibilidad también depende de las condiciones específicas del programa y de la convocatoria.

¿Qué documentos deben presentar los desempleados?

Para completar el registro digital, los solicitantes deben adjuntar la documentación exigida. Entre los documentos contemplados en la convocatoria de octubre de 2026 figuran:

Identificación oficial vigente, con domicilio en CDMX

CURP

Carta Compromiso

Carta Bajo Protesta de Decir Verdad

Documentación que acredite la pérdida del empleo formal.

La constancia de semanas cotizadas del IMSS, el expediente del ISSSTE u otros documentos laborales pueden servir para acreditar la relación laboral, según la situación del solicitante.